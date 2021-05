Kłótnia w TVN24. Wiceminister przeprasza

Nowy program PiS i Zjednoczonej Prawicy, Polski Ład, oraz podpisanie przez koalicjantów nowej deklaracji programowej wywołały wiele komentarzy.

Do burzliwej dyskusji na ten temat doszło w programie TVN24. Izabela Leszczyna oceniła, że jest jako „wielkie oszustwo PiS”. – Nie przypominam sobie, żeby w 2019 roku PiS, idąc do wyborów, mówił, że podniesie podatki o dziewięć procent, że podniesie podatki dla przedsiębiorców i osób zatrudnionych na umowę o pracę. Nie przypominam sobie tego w kampanii wyborczej, a de facto na tym polega Polski ład i to jest to, co Polacy odczują najbardziej – stwierdziła.

Kłótnia o Zytę Gilowską

– Jestem przekonana, że gdyby pani Zyta Gilowska żyła, w życiu by w takim rządzie nie uczestniczyła i nie robiła takich rzeczy – stwierdziła Leszczyna.

W tym momencie cierpliwość stracił wiceminister Artur Soboń. – Mówienie o tym, o czym myśli świętej pamięci Zyta Gilowska w 2021 r. jest kompletnym wariactwem. Powinna się pani wstydzić tych słów. Pani zwariowała – odpowiedział polityk.

Po kilku godzinach od tej wymiany zdań Soboń zamieścił przeprosiny na Twitterze. – Staram się w swoich wypowiedziach nie używać emocji ani mocnych słów. Zrobiłem to dziś jedyny raz, za co przepraszam @Leszczyna ale zrobiłem to w imię szacunku dla śp. Zyty Gilowskiej. Jako uczeń i Świdniczanin. Nie wmawia się zmarłym ich bieżących poglądów. To barbarzyństwo! – napisał wiceminister.

Polski Ład

Polski Ład to rządowy program społeczno-ekonomiczny, który ma wspomóc gospodarkę po koronakryzysie i umożliwić Polsce szybsze dogonienie państw Europy Zachodniej został zaprezentowany w sobotę. W multimedialnej konwencji wzięli udział najważniejsi politycy Zjednoczonej Prawicy: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz liderzy pozostałych partii tworzących koalicję rządową: Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski oraz Jarosław Gowin z Porozumienia.

Wśród licznych propozycji zawartych w Polskim Ładzie znalazła się podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, ułatwienia w uzyskiwaniu i spłacie kredytów mieszkaniowych oraz zmiana drugiego progu podatkowego – z 85 do 120 tys. zł. To także szereg pomysłów z zakresu polityki prodemograficznej oraz tzw. zielonego konserwatyzmu.

