Jest kolejny termin zgłaszania kandydatów na RPO

Wirtualna Polska podaje, że marszałek Sejmu wyznaczyła kolejny termin zgłaszania kandydatów na RPO. Kandydatów można zgłaszać do 2 lipca do godziny 16. Z informacji serwisu wynika, że opozycja po raz kolejny przedtsawi kandydaturę prof. Marcina Wiącka.

"Profesor wyraził zgodę na to, by ponownie kandydować – mówi WP jeden z ważnych polityków opozycji. Ponownego poparcia nie wykluczają też posłowie Porozumienia Jarosława Gowina, którzy przy poprzednim podejściu – w przeciwieństwie do większości klubu PiS – poparli kandydaturę profesora Marcina Wiącka, a nie Lidii Staroń" – opisuje WP.

Rozstrzygnięcie ostatniej szansy na wybór RPO w Sejmie nastąpi na posiedzeniu 7 lub 8 lipca.

Staroń bez poparcia Senatu

W ubiegłym tygodniu Senat nie wyraził zgody na powołanie niezależnej senator Lidii Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą opowiedziało się 45 senatorów. Przeciwnych było 51. Od głosu wstrzymały się 3 osoby. Była to już piąta próba powołania następcy Adama Bodnara. Wcześniej, w Sejmie, Lidia Staroń wygrała z wystawionym przez opozycję prof. Marcinem Wiąckiem stosunkiem głosów 231 do 222.

Przedłużona kadencja Bodnara

13 maja w Senacie nie przeszedł kandydat PiS poseł Bartłomiej Wróblewski. Za jego kandydaturą na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich głosowało 48 senatorów, 49 było przeciw, a dwóch się wstrzymało (Lidia Staroń i Jan Filip Libicki).

Od 2015 roku funkcję RPO pełni Adam Bodnar. Choć jego kadencja upłynęła we wrześniu 2020 roku, parlament do tej pory nie wybrał jego następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że pełnienie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie jego kadencji jest niezgodne z konstytucją. Prezes TK Julia Przyłębska poinformowała, że przepis ten traci moc po upływie trzech miesięcy od opublikowania wyroku Trybunału w Dzienniku Ustaw.

