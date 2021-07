"Do tego prowadzi mowa nienawiści". Dziennikarz zaatakowany podczas konferencji Budki

Wakacyjne wizyty parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej w różnych częściach Polski to część akcji pod hasłem "Kierunek Przyszłość", rozpoczętej jeszcze w czerwcu przez ówczesnego szefa PO Borysa Budkę. Celem jest wizytowanie przede wszystkim tych regionów, gdzie zwyczajowo w wyborach wygrywa Prawo i Sprawiedliwość.

Atak na dziennikarza

Podczas konferencji prasowej Borysa Budki na rynku w Nowym Targu, jeden z przechodniów najpierw słownie, a potem fizycznie zaatakował dziennikarzy.

Agresor popchnął jednego z operatorów, który przewrócił się wraz z kamerą oraz przewrócił inną kamerę i statywy z mikrofonami. Następnie mężczyzna zwrócił się do Budki i zaczął używać niecenzuralnych słów.

Były szef PO komentował całą sytuację na bieżąco mówiąc, że polityk jest narażony na tego typu emocje. – Ta osoba dopuściła się agresji nie w stosunku do nas, ale do wszystkich, którzy byli na konferencji. Zawiadomimy policję o tym zdarzeniu, bo to jest niebezpieczne, przede wszystkim dla dziennikarzy, że ktoś taki was atakuje – dodał Borys Budka.

Komentarz Budki

Później Budka skomentował incydent na Twitterze: "Dziś w Nowym Targu mieliśmy kolejny przykład, do czego prowadzi mowa nienawiści i dzielenie ludzi. Zaatakowani zostali dziennikarze relacjonujący konferencję prasową. Naszym wspólnym zadaniem jest wyeliminowanie agresji z życia publicznego. Słowa od czynów dzieli cienka granica…".

Odpowiedział mu szczeciński radny PiS Dariusz Matecki. "Panie Borysie, Pani do dzisiaj nie została przeproszona. Nie tylko za pobicie, również za słowa Tuska, że "została nasłana"" – podkreślił Matecki, przypominając agresję fizyczną wobe kobiety podczas wizyty w Szczecinie Donalda Tuska.

