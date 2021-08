Dziennikarz demaskuje kłamstwo Neumanna. "Historia jest po prostu zmyślona"

Poniedziałkowym gościem programu "Graffiti" w Polsat News był polityk Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann. Jego zdaniem wskutek bierności polskiego rządu w społeczeństwie narastają nastroje antyszczepionkowe.

– Dzieje się to, przed czym ostrzegaliśmy. Brak reakcji rządu, policji na te zdarzenia, które miały miejsce w Grodzisku powodują poczucie bezkarności. Nie ma twardej decyzji rządu, że będziemy takie zachowanie karać – grzmiał były szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Na potwierdzenie swoich tez polityk przytoczył pewną historię.

– Wczoraj moja córka była przy szczepieniach w małej miejscowości u niej w powiecie. Miejscowość Skórcz, mała miejscowość – opowiadał. – Świetna inicjatywa - proboszcz mówił na mszy, żeby iść się zaszczepić, specjalnie przyjechała do nich ekipa szczepić. Część tych ludzi zwyzywała proboszcza i groziła mu, że spali parafię. To pokazuje, do czego doszliśmy – przekonywał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Na pytanie prowadzącego, czy cała historia miała jakiś dalszy ciąg, Neumann odparł, że cały problem polega na tym, że nikt nie reaguje w podobnych sytuacjach i ludzie się czują bezkarni, co prowadzi do eskalacji konfliktu.

"Historia jest po prostu zmyślona"

Na rewelacje Sławomira Neumanna zareagował dziennikarz Polsat News Mateusz Maranowski.

"Zadzwoniłem do Proboszcza parafii pw. Wszystkich Świętych w Skórczu o której mówił poseł Sławomir Neumann w programie »Graffiti«. Rzeczywiście była akcja szczepień o której mówił Pan Poseł, ale według Proboszcza historia o groźbach jest po prostu zmyślona" – napisał reporter na Twitterze.

"Zdaniem Księdza akcja cieszyła się powodzeniem, a historia o groźbach podpalenia parafii jest kłamstwem" – dodał.

Sławomir Neumann nie zareagował jeszcze na zaistniałą sytuację.

