Witek uzasadnia reasumpcję głosowania. Skąd się wzięły ekspertyzy?

Marszałek wskazała, że już w przeszłości dochodziło do reasumpcji w dużo bardziej kontrowersyjnych okolicznościach.

– W 2010 roku był wniosek o reasumpcję. Wniosek nie zawiera absolutnie żadnego uzasadnienia. To wniosek, kiedy marszałkiem Sejmu była Ewa Kopacz. Drugi wniosek, kiedy marszałkiem był Grzegorz Schetyna – powiedziała polityk. – To jest taka trochę mentalność Kalego. Jak Kali ukraść to dobrze, ale jak Kalemu ukradną, to jest przestępstwo – dodała.

Elżbieta Witek skomentowała również wniosek o odwołanie marszałka Sejmu przygotowywany przez opozycję. – Jestem przekonana, że tutaj nie chodzi o mnie. Tutaj cały czas chodzi o to, aby obalić rząd, a także o przejęcie urzędu marszałka. To nie jest pierwsza próba, wiem dokładnie, kiedy ta pierwsza nastąpiła – powiedziała.

– W moim głębokim przekonaniu nie jest to wniosek, który będzie skierowany przeciwko mnie, ponieważ te dowody, które tutaj są, na to, że nie popełniłam żadnego błędu, a ta półgodzinna przerwa potrzebna byłaby, żeby zapoznać się z tymi opiniami. One mówią, że jeśli marszałek Sejmu otrzyma właściwie podpisany wniosek o reasumpcję, to nie ma możliwości, żeby nie podał go pod głosowanie izby, po przeanalizowaniu tych trzech opinii zewnętrznych, ale także dwóch opinii Biura analiz Sejmu, wiedziałam już, że podjęłam właściwą decyzję – zaakcentowała marszałek Sejmu.

Skąd się wzięły ekspertyzy?

Marszałek Witek wyjaśniła, że podejmując decyzję o reasumpcji podpierała się pięcioma opiniami prawnymi. Dwie pochodziły z Biura Analiz Sejmowych. Pozostałe były przygotowane w 2018 roku na zlecenie wicemarszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna. Opozycja chciała wtedy powtórzenia głosowania w sprawie uchylenia immunitetu Stanisławowi Gawłowskiemu.

Witek zaprezentowała te opinie na antenie TVP Info. Ich autorami są prof. Ryszard Piotrowski, prod. Sabina Grabowska oraz prof. Sławomir Patyra. Jak wskazała polityk, dwóch prawników z tej grupy jest doradcami marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

