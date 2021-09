Nieoficjalnie: Czarnek zaprosił Bosaka na rozmowy

Po wyjściu Porozumienia Jarosława Gowina z koalicji rządowej, PiS nie może być pewne większości sejmowej. Na razie partia rządząca może liczyć na wsparcie trzech posłów Kukiz'15 – Pawła Kukiza, Jarosława Sachajki oraz Stanisława Żuka. PiS i Kukiz'15 nawiązały współpracę programową. Nie wiadomo jednak, jak długo ona potrwa.

PiS szuka współpracy z Konfederacją

W tym kontekście, partia Jarosława Kaczyńskiego chce szukać innych partnerów. Z nieoficjalnych informacji WP wynika, że jedną z osób odpowiedzialnych w PiS za budowanie relacji z Konfederacją jest Przemysław Czarnek. "Jego radykalne poglądy oraz podejście do spraw światopoglądowych ma ułatwić negocjacje. Według naszych źródeł w ostatnich dniach minister edukacji zaprosił na spotkanie Krzysztofa Bosaka. Zaproponowany termin dotyczył bieżącego tygodnia, lecz rozmowy jeszcze nie doszły do skutku" – podaje serwis.

– Fakt, że dziennikarze wiedzą o takiej propozycji, nie stwarza dobrych warunków do ewentualnych rozmów – komentuje jeden z posłów Konfederacji. Inny mówi: – To prawda, że w ostatnim czasie PiS intensywniej szuka kontaktów z nami. Kilka takich rozmów odbyło się w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

WP wskazuje, że do tej pory Prawo i Sprawiedliwość nie przedstawiło Konfederacji żadnych konkretnych propozycji.

Chodzi o "lex TVN"

Portal opisuje, że "politycy PiS chcieliby m.in., by Konfederacja razem z partią rządzącą odrzuciła senackie weto do "lex TVN". Do tego potrzebna jest bezwzględna większość głosów. To oznacza, że liczba głosów za musi być większa niż przeciw i wstrzymujących się".

