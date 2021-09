Prezydent Duda w Fox News: Polacy są bardzo wrażliwi na kwestię wolności

Andrzej Duda odbył czterodniową wizytę w USA. Prezydent uczestniczył w debacie generalnej 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Podczas swojego przemówienia prezydent skoncentrował się na trzech tematach: polskimi doświadczeniami w walce z COVID-19. walce z globalnym ociepleniem i walce narodów o swoje prawa.

Prezydent Duda dla Fox News: Jestem praktykującym chrześcijaninem

W trakcie wizyty prezydent udzielił wywiadu amerykańskiej konserwatywno-wolnościowej stacji Fox News.

W rozmowie z dziennikarzem Tuckerem Carlsonem zaznaczył, że nie wstydzi się swoich poglądów, które są "raczej konserwatywne".

– Zawsze byłem na temat moich poglądów szczery. Jestem praktykującym chrześcijaninem, modlę się, nie wstydzę się tego w żaden sposób, a rodzina jest dla mnie bezcenna. Wspieram rodziny, mam poglądy pro-life i opowiadam się za obroną życia – powiedział polski prezydent.

Blokada Trumpa na Twitterze

Andrzej Duda został zapytany o kwestię blokady konta Donalda Trumpa i w tym kontekście o "cenzurowanie poglądów politycznych przez Twittera". Rozmówca Fox News wskazał, że nie zna tego typu przypadków w Polsce.

– Nigdy o czymś takim nie słyszałem, choć teoretycznie jest to możliwe. Oczywiście absolutnie nigdy nie poparłbym tego, bo to jeden ze sposobów ograniczania wolności słowa – powiedział.

Kwestia migrantów

W rozmowie pojawił się także wątek migracji i nieprzyjmowania bądź ewentualnego przyjmowania przez Polskę tzw. uchodźców. Prezydent przypomniał, że Polska w 2015 roku zdecydowanie sprzeciwiła się forsowanej przez Niemcy przymusowej relokacji „uchodźców” z uwagi na nierealność projektu.

– Odpowiedzieliśmy bardzo jasno, że ktokolwiek, kto chce przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wparcia (...) zaakceptujemy taką osobę i udzielimy jej pomocy. Nie zgodziliśmy się jednocześnie na przywożenie do Polski ludzi siłą – tłumaczył. Dodał, że polityka migracyjna polskich władz miała poparcie większości społeczeństwa.

– Ten argument jest dla Polaków bardzo prosty. Polacy są bardzo wrażliwi na kwestię wolności, bo przez wiele, wiele lat byliśmy za żelazną kurtyną, a wolności nie było. Ludzie nie mieli paszportów, bo komunistyczny reżim wydawał paszporty tylko tym, którzy byli posłuszni. Wszystkie te kwestie wolnościowe mają dla Polaków ogromne znaczenie. Jak powiedziałem, Polacy są na to bardzo wrażliwi – powiedział Andrzej Duda.

Program 500 plus

Duda mówił też na temat programu socjalnego 500 plus, który rząd PiS realizuje w Polsce od kwietnia 2016 roku. W ocenie prezydenta program 500 plus jest "rewolucyjny", a Polskie rodziny nigdy przedtem nie dostały z budżetu państwa takiego wsparcia. – Rodziny te często znajdowały się w trudnej sytuacji, zwłaszcza te wielodzietne – argumentował Duda. Polityk nie ukrywał również, że program 500 plus stanowił jedną z jego obietnic wyborczych w kampanii prezydenckiej 2015 roku.

