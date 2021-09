Prezydent Duda o repolonizacji mediów, Trumpie i Bidenie

Andrzej Duda był pytany w rozmowie z „Polska Times” m.in. o szereg zagadnień dotyczących polityki zagranicznej oraz funkcjonowania rynku medialnego w Polsce.

Relacje polsko-amerykańskie, Trump i Biden

Prezydent został zapytany, jakie są najważniejsze w jego ocenie kierunki polityki zagranicznej i na relacjach z którymi krajami szczególnie mu zależy?

Andrzej Duda stwierdził, że najlepiej byłoby, gdyby Polska miała dobre relacje ze wszystkimi, a przede wszystkim z wielkimi graczami. W pierwszej kolejności wymienił Stany Zjednoczone. – Chcę podkreślić, że niezależnie od tego, czy prezydentem USA jest przedstawiciel Republikanów, czy Demokratów nasze relacje były, są i pozostaną strategiczne. W sprawach bezpieczeństwa jesteśmy z USA w bieżącym kontakcie, mamy dzisiaj żołnierzy armii amerykańskiej na naszym terytorium, mamy dowództwo amerykańskiego korpusu w Poznaniu. Sporo się dzieje i cieszę się, że te gwarancje bezpieczeństwa są poprzez obecność amerykańską, czy też budowę tarczy antyrakietowej w Polsce wzmacniane – powiedziała głowa państwa.

Polski prezydent przyznał, że miał wyjątkową relację z Donaldem Trumpem za jego kadencji. Zwrócił uwagę, że Republikanin potrafił jasno komunikować, czego USA oczekuje i co może zaoferować. – Proszę sobie jednak przypomnieć, co było na początku prezydentury Trumpa – też byli różni niechętnie nastawieni dziennikarze, politycy i komentatorzy, którzy mówili np. że nie mam do niego telefonu. To są złośliwości, do których każdy polityk jest przyzwyczajony – zaznaczył prezydent.

Jeśli chodzi zaś o urzędującego obecnie w Białym Domu prezydenta, Andrzej Duda przypomniał, że rozmawiał z Joe Bidenem podczas ostatniego szczytu NATO. Zapewnił, że współpraca w kluczowych dla Polski obszarach jest kontynuowana, a Biden jest w Polsce oczekiwany.

Nowelizacja ustawy medialnej i repolonizacja

W dalszej części rozmowy prezydent był pytany o tzw. lex TVN. W ubiegły czwartek senatorowie opowiedzieli się odrzuceniem noweli ustawy medialnej. Uchwałą o odrzuceniu senackiego weta zajmie się Sejm. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy izba pochyli się na tym tematem. Już wcześniej wiadomo było, że prezydent nie wykluczył w tej kwestii weta.

Andrzej Duda tłumaczył, że po pierwsze sprawa tzw. lex TVN nie jest tylko kwestią stosunków polsko-amerykańskich.

– Oczywiście, one też mają znaczenie, bo to jest amerykański inwestor, ale przede wszystkim patrzę na kwestię moich obowiązków konstytucyjnych, bo to jest dla mnie najważniejsze. I teraz trzeba sobie zadać pytanie – czy aby na pewno te proponowane rozwiązania są zgodne z zasadą swobody działalności gospodarczej, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą ochrony własności, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? Czy na pewno jest to zgodne z zasadą wolności słowa, którą mamy zapisaną w Konstytucji RP? I na te pytania ja sobie przede wszystkim odpowiadam jako prezydent RP, a kwestia naszych relacji na przestrzeni międzynarodowej jest w tym przypadku kwestią drugorzędną. Podobnie jednak biorę pod uwagę też to, jak będą nas postrzegali w ogóle inwestorzy zagraniczni, w szerokim tego słowa znaczeniu. Nie tylko inwestorzy amerykańscy, ale także inwestorzy z różnych innych krajów, a mamy ich bardzo, bardzo wielu i jest w tej chwili zainteresowanie – naprawdę, proszę mi wierzyć – ogromnymi inwestycjami w Polsce – powiedział.

Duda zaznaczył, że ostateczna decyzja o ewentualnym zawetowaniu "lex TVN" mogłaby zapaść dopiero wówczas, gdy dostał by ustawę na biurko i mógłby się z nią dokładnie zapoznać.

Prezydent wskazał też, w jakiej formule gospodarczo-prawnej powinna zostać przeprowadzone repolonizacja mediów. – Jestem zwolennikiem repolonizacji mediów, ale następującej poprzez rynek. Media się kupuje, normalnie na wolnym rynku, według rynkowych zasad. Jeśli polskie podmioty będzie na to stać, a są takie, które na to stać, to ja zachęcam do tego. Proszę kupować. Dokonujmy repolonizacji mediów, ale na zasadach rynkowych.

