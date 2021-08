Prezydent zawetuje "lex TVN"? Zagadkowa wypowiedź Andrzeja Dudy

W niedzielę prezydent wziął udział w uroczystościach 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która jest jednocześnie Świętem Wojska Polskiego. Podczas swojego przemówienia Andrzej Duda szczególnie mocno podkreślił, że Polska dotrzymuje sojuszy i umów, nie tylko tych o charakterze obronnym.

Słowa prezydenta

– Ale wierzę w to głęboko i zapewniam jako prezydent, że będziemy dotrzymywali również innych naszych zobowiązań. Także wynikających z umów dwustronnych (...) Także tych dotyczących współpracy gospodarczej, handlowej i innych. Polska umów dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywała. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości – powiedział Duda. Prezydent zapewnił także, że będzie stał na straży "konstytucyjnych zasad".

– W tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych, równego traktowania, zasady proporcjonalności i wszystkiego tego, co ważne w państwie demokratycznym – powiedział.

Część komentatorów zaczęła zastanawiać się, czy jest to zapowiedź zawetowania ustawy medialnej, przyjętej niedawno przez Sejm, a przez opozycję i część środowiska dziennikarskiego okrzykniętej mianem "lex TVN".

Nowelizacja ustawy

W środę Sejm przyjął nowelizację ustawy medialnej. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

Decyzja posłów wywołała niezadowolenie części europejskich mediów. Jeden ze szwedzkich dzienników oskarżył Polskę o autorytaryzm. Z kolei niemiecka prasa domaga się od Unii Europejskiej zdecydowanej reakcji.

Według nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM, Stany Zjednoczone są "zawiedzione i poirytowane" działaniami polskich władz związanymi z ustawą "lex TVN". Rozgłośnia ustaliła, że Waszyngton rozważa możliwość nałożenia sankcji na Warszawę. Możliwe są trzy scenariusze.



