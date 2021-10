To pierwszy taki kraj na świecie. Będą uczyć dzieci o LGBT

O nowym programie nauczania w Szkocji pisze "Vogue". Wiadomo, że aby przygotować nauczycieli do wdrożenia go w życie stworzono specjalną platformę edukacyjną oferującą kurs e-learningowy. Zawiera on nie tylko informacje o osobach LGBTQ, ale również propozycje scenariuszy lekcji.

Kartka z okazji Dnia Ojca dla dwóch tatusiów...

"Dostępne na stronie materiały obejmują zarówno ćwiczenia dotyczące dyskryminacji, jak i uwzględniające osoby LGBTQ+ zadanie matematyczne, w którym młoda dziewczyna kupuje kartki na Dzień Ojca dla swoich ojców" – czytamy. Wśród nowych wytycznych szkockiej edukacji znalazło się również prawo uczniów do korzystania z łazienki, która odpowiada płci, z którą się utożsamiają.

O wprowadzenie takiego właśnie programu edukacyjnego zabiegała w szkockim parlamencie grupa LGBTQ+ Time for Inclusive Education (TIE). Współzałożyciel tej organizacji, Liam Stevenson, przekonywał w 2019 roku, że wszystkie ich działania są "bardzo chrześcijańskie". – Chodzi nam o szanowanie i dbanie o siebie nawzajem oraz o kształcenie zdrowych, młodych ludzi – podkreślał.

"Zatrzymać homofobiczne nastroje"

We wprowadzeniu takiego programu nauczania szkocki rząd upatruje nadziei na zmniejszenie w społeczeństwie nastrojów homofobicznych. Z najnowszych badań przeprowadzonych przez organizację „Just Like Us” wynika bowiem, że młodzież LGBTQ+ w Wielkiej Brytanii jest dwukrotnie bardziej narażona na przemoc niż jej heteroseksualni koledzy i koleżanki.

Nie jest wykluczone, że śladami Szkocji podąży Walia, która - jak przypomina "Vogue" - już w roku 2018 zapowiedziała wdrożenie do 2022 roku programu nauczania edukacji seksualnej uwzględniającej osoby LGBTQ+.

Czytaj też:

Terapeutyczny totalitaryzm z Zachodu. Rewolucja, która nadchodzi