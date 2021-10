Mazurek do internauty: Ma pan 24 godziny

Cała sprawa ma związek z wpisem zamieszczonym na Twitterze przez jednego z użytkowników tego portalu społecznościowego. Wielu internautów siedząc za ekranem komputera czuje się zupełnie bezkarnych. Tak było także w tym przypadku. Mężczyzna o imieniu Przemek nazwał w nim Roberta Mazurka "szmatą medialną" i zagroził, że ten "będzie wisiał".

Stanowcza reakcja dziennikarza

Na reakcję dziennikarza nie trzeba było długo czekać. Ta okazała się bardzo stanowcza. Robert Mazurek postawił mężczyźnie ultimatum. Pierwszym z zaproponowanych przez niego rozwiązań było wsparcie zbiórki charytatywnej. "Wpłaca Pan co najmniej 100 zł na dowolne dziecko ze zbiórki na siepomaga, udowadnia to i żegnamy się banem" – napisał. I to była propozycja polubownego załatwienia sprawy.

Druga wiązała się już dla użytkownika Twittera z dużo poważniejszymi konsekwencjami, bo wiązałoby się ze zgłoszeniem sprawy do prokuratury.

"Jakże odważny człowiek..."

Jak można się było spodziewać, mężczyzna w obliczu takiego ultimatum nie był już taki odważny. Przesłał Robertowi Mazurkowi dowód wpłaty na siepomaga. "Za stówkę warto było:)) !!!" – dodał w komentarzu do załączonego dokumentu. To oczywiście także nie pozostało bez odpowiedzi dziennikarza.

"Pana stać było mentalnie tylko na 100 zł" – napisał dziennikarz. Jak podkreślił, nie domagał się przeprosin, bo "taka postać nie jest go w stanie obrazić". "Gdyby jednak temu, jakże odważnemu jak widać, człowiekowi znów się ulało, to czeka go sąd. A na razie ban" – skwitował Mazurek.

