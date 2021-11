Atak na Wandę Półtawską. "Nawet SB się do czegoś takiego nie posunęła"

We wtorek prof. Wanda Półtawska, przyjaciółka i współpracownica Jana Pawła II, była więźniarka niemieckiego obozu Ravensbruck, a także dama Orderu Orła Białego obchodziła swoje setne urodziny. Stało się to okazją do ataku, który przeprowadziły "Gazeta Wyborcza" i "Newsweek".

W "Wysokich Obcasach", dodatku do "GW", pojawił się tekst z sugestią, że Wandę Półtawską i Karola Wojtyłę mogło łączyć coś więcej niż przyjaźń. "On został jej spowiednikiem, towarzyszem górskich wycieczek jej i jej rodziny. Ona – jego siostrą. Listy, które pozostały po ich relacji, uderzają osobistym, intymnym tonem, który dla postronnych miał niepokojący wydźwięk. Niektórym kazały pytać, czy Półtawską i papieża łączyła tylko przyjaźń, czy nie było czegoś więcej" – czytamy.

Gmyz: Skrajne zbydlęcenie

Na sugestię zawartą w artykule zareagował dziennikarz "Do Rzeczy" i korespondent TVP w Niemczech Cezary Gmyz. "Taka sugestia w stulecie urodzin jest dla mnie skrajnym zbydlęceniem. Nawet SB się do czegoś takiego nie posunęła" – napisał na Twitterze.

Półtawska, Kościół i seks

Z kolei "Newsweek" zamieścił tekst pod tytułem: "To «przyjaciółka Jana Pawła II» odpowiada za patologiczny stosunek kościoła do seksu". "Kościół zdradził własne idee, redukując rolę kobiet do funkcji rozrodczych, stygmatyzując poczuciem winy seksualny wymiar życia ludzkiego. Duży wpływ miała na to «przyjaciółka Jana Pawła II»" – czytamy w piśmie kierowanym przez Tomasza Lisa.

Artykuł skomentował Rafał Ziemkiewicz. "Wiele obrzydliwych i głupich rzeczy pojawia się w polskojęzycznych mediach. Ale sposób uczczenia przez Lisa setnych urodzin dr Półtawskiej bije rekordy" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy".

