W Sejmie projekty ustaw o rynku pracy. PiS przedstawił stanowisko

W Sejmie procedowany jest projekt ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom, którym rząd chce uprościć procedury legalizacyjne. Regulacja nakłada na pracodawców nowe obowiązki, a zarazem uproszcza niektóre procedury w zatrudnianiu cudzoziemców. Projekt zastępuje informację starosty listą zawodów, w stosunku do których odmawia się wydania zezwolenia. Ma to znacznie przyspieszyć proces legalizacji pracy i pobytu imigrantów. Lista zawodów, w stosunku do których odmawia się wydania zezwolenia będzie publicznie dostępna.

Projekty ustaw o rynku pracy

Założenia tego projektu – wraz z projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia – przedstawiła w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Łącznie oba projekty ustaw mają... ponad 600 artykułów.

Te akty dwa normatywne zastąpić obowiązującą obecnie ustawę o promocji zatrudnienia. Polityk Lewicy oznajmiła, że celem projektów jest "bezpieczna przyszłość polskiej pracy". Następnie uzasadnienie rozwinął wiceminister Sebastian Gajewski, który mówił o niektórych konkretnych rozwiązaniach zarówno dla Polaków, jak i dla cudzoziemców.

PiS rekomenduje dalsze prace

W imieniu klubu PiS głos zabrała m.in. Urszula Rusecka. Przedstawiając stanowisko klubu poseł powiedziała, że będzie on rekomendował kontynuowanie prac nad oboma projektami, ale zgłosi stosowne poprawki. Projekt zawiera bowiem szereg propozycji, które wymagają szczegółowych uzgodnień i prac w komisjach.

Rusecka powiedziała, że choć Polska wciąż pozostaje w czołówce krajów europejskich o najniższej stopie bezrobocia w Europie, może się to zmienić, ponieważ "nieustannie słyszymy o zamykanych zakładach pracy i zwalnianiu tysięcy pracowników". – W 2024 r. z gospodarczej mapy Polski znikały całe fabryki, zakłady międzynarodowych firm i rodzinne przedsiębiorstwa – powiedziała parlamentarzystka, wymieniając szereg przykładów (PKP Cargo, Poczta, Mesko, Rafako i inne mniejsze).

Rusecka wyraziła ocenę, że biorąc pod uwagę rosyjską agresję na Ukrainę i ogłoszoną pandemię rządy PiS w gospodarce były "bardzo skuteczne", natomiast obecna koalicja nie radzi sobie na tej płaszczyźnie zbyt dobrze.

