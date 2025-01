Wiceminister: Cudzoziemcy mają uzupełniać polski rynek pracy

W czwartek w ramach 27. posiedzenia X kadencji Sejmu procedowany jest projekt ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom, którym rząd chce uprościć procedury legalizacyjne. Regulacja nakłada na pracodawców nowe obowiązki, a zarazem uproszcza niektóre procedury w zatrudnianiu cudzoziemców. Projekt zastępuje informację starosty listą zawodów, w stosunku do których odmawia się wydania zezwolenia. Ma to znacznie przyspieszyć proces legalizacji pracy i pobytu imigrantów. Lista zawodów, w stosunku do których odmawia się wydania zezwolenia będzie publicznie dostępna.

Założenia tego projektu – wraz z projektem ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia – przedstawiła w Sejmie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Łącznie oba projekty ustaw mają... ponad 600 artykułów. Mają zastąpić obowiązującą obecnie ustawę o promocji zatrudnienia. Polityk Lewicy oznajmiła, że celem projektów jest "bezpieczna przyszłość polskiej pracy". Następnie uzasadnienie rozwinął wiceminister Sebastian Gajewski.

Gajewski: Aktywizacja to nasz priorytet i odpowiedź na brak rąk do pracy

Podsekretarz stanu oznajmił, że projekty stanowią realizację tzw. kamieni milowych zapisanych w KPO i wykonują postanowienia strategii migracyjnej. Gajewski podkreślił, że w kraju brakuje "rąk do pracy", wymieniając wiele branż.

Przedłożonym projektem rząd chce wprowadzić mechanizmy "aktywizujące" starsze osoby, które są jeszcze przed wiekiem emerytalnym, wspierać osoby, które ten wiek osiągnęły, ale chcą pracować dalej oraz pomóc tym, którzy długotrwale pozostają bez zatrudnienia.

Gajewski powiedział, że w projekcie ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia władze wprowadzają możliwość zarejestrowania się jako osoby poszukujące pracy osobom w wieku emerytalnym. Ponadto, będzie możliwość uzyskania przez przedsiębiorcę dofinansowania na zatrudnienie takich osób. Mają być również dofinansowania za zatrudnianie bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Przygotowano również inne formy włączania bezrobotnych na rynek pracy.

Cudzoziemcy mają uzupełniać polski rynek pracy

Odnosząc się do cudzoziemców, wiceminister powiedział, że mają oni uzupełniać polski rynek pracy, kiedy będzie to potrzebne. Stąd powstaną wspomniane listy zawodów.

– Uszczelniamy rynek agencji zatrudnienia, poszerzamy katalog przesłanek odmowy wydania zezwolenia na pracę, podwyższamy kary za nielegalną pracę – powiedział Gajewski, zaznaczając, że jedynie niektóre z rozwiązań, które jednak "pokazują zasadnicze cele przyświecające pracom rządu".

