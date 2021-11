Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego był w środę gościem programu "Sedno Sprawy" w Radiu Plus. Opowiedział o tym, jak obecnie wygląda sytuacja na wschodniej granicy Polski. Odniósł się też do tegorocznego Marszu Niepodległości, który będzie miał charakter państwowy.

Forsowane granice

Funkcjonariusze Straży Granicznej poinformowali o dwóch przypadkach wdarcia się do Polski z terenu Białorusi grup kilkudziesięciu nielegalnych imigrantów. Sytuacja ma być jednak już opanowana. Wszyscy cudzoziemcy zostali złapani przez strażników i przewiezieni z powrotem na terytorium białoruskie, gdzie powstało obozowisko obcokrajowców, zabezpieczanych przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki.

– Rzeczywiście doszło do próby masowego wkroczenia na teren Polski. To nie odbiegało od tego, co się działo w ostatnich dniach. Straż Graniczna podjęła skuteczną interwencję. Próba została udaremniona, namierzona już na terenie Polski. Taktyka naszej strony polega na tym, żeby wyłapywać tych, którym uda się przekroczyć granicę nie tylko przy linii granicznej, ale też dalej – oznajmił Stanisław Żaryn.

– Spodziewamy się kolejnego napływu grup, które są szykowane w Mińsku po to, żeby pojechać dalej na Zachód. W najbliższych dniach czy nawet godzinach imigrantów będzie więcej. Mamy do czynienia ze zdecydowaną eskalacją konfliktu. Szacujemy, że na Białorusi przebywa w tej chwili od 10 do nawet 15 tys. migrantów, którzy w ostatnich miesiącach trafili przez lotnisko mińskie na teren Białorusi – powiedział rzecznik koordynatora służb specjalnych.

Przygotowania służb do MN

Podczas programu Żaryn został również zapytany o przygotowania służb do tegorocznego Marszu Niepodległości. Przypomnijmy, że będzie miał on szczególny charakter państwowy, choć najprawdopodobniej nie wezmą w nim udziału najważniejsi politycy w państwie na czele z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim.

– Oczywiście, sytuacja na granicy z Białorusią wiąże nasze siły i środki. Wiem, że policja ma siły dedykowane do tego, żeby zabezpieczyć pochód w Warszawie. Mam nadzieję, że uda się to zrobić bez żadnych incydentów i prowokacji. Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Wiemy, że sytuacja jest napięta i celowo eskalowana przez naszych sąsiadów ze Wschodu – odniósł się do sprawy rzecznik ministra Kamińskiego.

Czytaj też:

Marsz Niepodległości z prowokacjami? "Wbrew deklaracjom prezydenta Trzaskowskiego..."Czytaj też:

Stan wyjątkowy będzie przedłużony? Fogiel: Konstytucja na to nie pozwala