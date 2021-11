Marsz Niepodległości z państwowym charakterem. "To wspólne dobro patriotów"

Państwowy charakter marszu ogłosili we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Wydarzenie w tym roku ma się odbyć pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż". Decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji zgromadzenia cyklicznego uchyliły Sąd Okręgowy i Sąd Apelacyjny w Warszawie.

"Wspólne dobro"

– Marsz Niepodległości to wspólne dobro wszystkich polskich patriotów, którzy od 10 lat tworzą to wydarzenie. Jest ono fenomenem w skali światowej – oznajmił Krzysztof Bosak. – Co roku wielu Polaków wybiera się na marsz, ponieważ chcą po prostu zobaczyć największą manifestację patriotyczną w Europie – dodał.

W programie Onetu poseł Konfederacji odniósł się do kontrowersyjnych haseł i transparentów, które miały towarzyszyć marszowi 11 listopada w przeszłości. – Kontrowersyjne transparenty przynosi grupa osób, którym nie podoba się patriotyczny przekaz Marszu Niepodległości i chcieliby z tego wydarzenia zrobić manifestację skrajnie prawicową. Marsz Niepodległości nie jest zaś skrajnie prawicowy. W przeszłości przychodziły na niego osoby, które głosują w wyborach na różne partie polityczne – stwierdził.

Polityk Ruchu Narodowego został również zapytany o to, czy nie obawia się, że narodowy elektorat Konfederacji chce przejąć Solidarna Polska. Szef tej partii Zbigniew Ziobro, jako prokurator generalny, wniósł skargę nadzwyczajną po decyzji Sądu Apelacyjnego o zakazie Marszu Niepodległości jako imprezy cyklicznej. – Pewne jest, że Zbigniew Ziobro chce nam odebrać elektorat, ponieważ wszyscy ze sobą rywalizujemy. Oczywiste, że toczy się gra polityczna, ale Święto Niepodległości nie jest po to, żebyśmy się ze sobą politycznie spierali. Wszyscy pomieścimy się w Warszawie – powiedział Bosak.

"Walka o Polskę musi być walką mądrą"

O nadanie państwowego charakteru tegorocznemu Marszowi Niepodległości w Warszawie zaapelował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na Twitterze zareagował na to prezes Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" Robert Bąkiewicz. "Od kombatantów i weteranów możemy uczyć się odpowiedzialności za Rzeczpospolitą. Walka o Polskę musi być walką mądrą. Jedno jest pewne, Marsz Niepodległości przejdzie, tak jak co roku. Do zobaczenia 11 listopada" – napisał.

