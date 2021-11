Marsz Niepodległości będzie miał charakter państwowy. "Mamy nadzieję, że nie będzie prowokacji"

We wtorek na zwołanej w Sejmie konferencji prasowej wystąpili Anita Czerwińska i Ryszard Terlecki.

Marsz się odbędzie

Marsz Niepodległości w Warszawie w tym roku ma mieć charakter państwowy – poinformowała rzecznik PiS. – Marsz nie straci społecznego charakteru. W duchu odpowiedzialności marsz będzie miał charakter państwowy i zostanie odpowiednio zabezpieczony – powiedziała Anita Czerwińska. – Marsz się odbędzie. Wszyscy będą mogli w nim uczestniczyć. Mamy nadzieję, że nie będzie prowokacji – zaznaczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Tegoroczny Marsz Niepodległości w stolicy ma się odbyć pod hasłem "Niepodległość nie na sprzedaż". Początkowo zgromadzenie cykliczne zarejestrował wojewoda mazowiecki, ale decyzję cofnął najpierw Sąd Okręgowy w Warszawie, a następnie Sąd Apelacyjny. Na nic zdała się także skarga nadzwyczajna prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. O zablokowanie wydarzenia Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" apelował od początku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Nadzwyczajne posiedzenie Sejmu

Na konferencji w Sejmie politycy Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się także do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. We wtorek o 16:00 zacznie się zaplanowane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek nadzwyczajne posiedzenie.

– Sejm wysłucha propozycji rządu odnośnie sytuacji na granicy, a także odbędzie się debata. Apelujemy do opozycji, aby dokonała rewizji swojej dotychczasowej postawy i po ostatnich wydarzeniach rozpoczęła współpracę z rządem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie granic – mówiła Czerwińska.

– Debatę przewidujemy na trzy godziny. To jedyny punkt posiedzenia. Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się zgodnie z przewidywaniami. Spodziewamy się szczegółowych opinii o sytuacji na granicy, jaki rozwój sytuacji przewidujemy i jak jesteśmy przygotowani na to co nadejdzie – stwierdził Terlecki.

