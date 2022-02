Olbrzymia burza po skandalicznym artykule. "Onet k***y", "trolle Putina", "der Onet"

W czwartek na portalu NOIZZ ukazał się artykuł poświęcony ustawie o obronie ojczyzny, zakładającej m.in. dobrowolną zasadniczą służbę wojskową (tekst trafił także na stronę Onetu). Portal zrobił ankietę, w której pytał czytelników, „jak zachowaliby się w sytuacji zagrożenia lub wojny”.

Na około 200 odpowiedzi większość była przeciwna obronie ojczyzny. Wielu stwierdziło, że jak najszybciej uciekałoby z kraju.

"Nie widzę sensu w tym, aby umierać za kawałek ziemi. W sytuacji zagrożenia spakuję swoje rzeczy i spadam", "Jestem częścią społeczności LGBTQ i choć kocham Polskę, nie wyobrażam sobie umierać za kraj, który od lat mnie piętnuje", "W sytuacji zagrożenia spakuje swoje rzeczy i spadam. Ten kraj w ostatnich latach tylko mnie okrada. Nie widzę powodu, dla którego miałbym go bronić" – to tylko niektóre z odpowiedzi, jakie padły.

Fala komentarzy

Skandaliczny artykuł wywołał falę komentarzy w internecie. Dziennikarze, politycy, jak również zwykli użytkownicy mediów społecznościowych nie kryją, że są zszokowani publikacją, która ukazała się w momencie inwazji Rosji na Ukrainę,

„Onet, który wychwalał Putina i robił mu laurki, teraz w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę publikuje defetystyczne teksty oparte o ankiety z Instagrama” – pisze kierownik Redakcji Mediów Interaktywnych TAI Daniel Liszkiewicz.

"Niestety w kluczowych momentach Onet publikuje artykuły, które wyglądają jak element walki informacyjnej. To nie zdarza się pierwszy raz. @bweglarczyk jest biegły w sprawach międzynarodowych, ale nigdy się do tego nie odnosi. Źle to wygląda!" – napisał Krzysztof Bosak z Konfederacji.

"To, co robi Onet nie jest dziełem przypadku. To realizacja konkretnej polityki redakcyjnej" – ocenia Samuel Pereira z portalu TVP Info.

Najmocniej jednak wypowiedział radny Solidarnej Polski Dariusz Matecki. "Pora na słowa wprost; Onet - K*RWY❗️" –napisał polityk.

twittertwittertwittertwittertwittertwittertwittertwitterCzytaj też:

"Uwaga, dezinformacja". Wiceszef MSZ mocno skomentował artykuł OnetuCzytaj też:

Hebestreit: Odcięcie Rosji od SWIFT miałoby ogromny wpływ na transakcje niemieckich firm Czytaj też:

Onet promuje Putina jako "wielkiego pasjonata sportu". Jabłoński: Nie wstyd?Czytaj też:

Negocjacje pokojowe? Pieskow wskazał, gdzie mogłyby się odbyć