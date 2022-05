"Wspólna Wizja Rozwoju Chin i Pacyfiku". Pekin ma plan

Informację przekazał w środę Reuters. Według władz jednej z wysp, do której kierowana jest propozycja, Pekin zmierza do zwiększenia swoich wpływów w regionie.

Sprzeciw co najmniej jednego kraju

Minister Spraw Zagranicznych Chin Wang Yi, między 26 maja a 4 czerwca, będzie wizytował 8 krajów wyspiarskich Pacyfiku, z którymi Chiny utrzymują stosunki dyplomatyczne. Na liście tej są: Kiribati, Samoa, Fidżi, Tonga, Vanuatu, Papua Nowa Gwinea i Timor Wschodni i Wyspy Salomona.

Jak przekazał Reuters, projekt komunikatu i pięcioletniego planu działania, przesłany przez Chiny do 10 wysp Pacyfiku przed planowanymi rozmowami szefów resortów spraw zagranicznych, miał wywołać sprzeciw co najmniej jednego z zaproszonych państw, które ostrzega, że działania te zdradzają cele Pekinu, by zwiększyć kontrolę regionu, co zagraża jego stabilności.

Wspólna Wizja Rozwoju Chin i Pacyfiku

Przed spotkaniem na Fidżi chiński MSZ opublikował projekt dokumentu „Wspólna Wizja Rozwoju Chin i Pacyfiku”, a także pięcioletni plan działania. Dokument zakłada, że Chiny i wyspy Pacyfiku „wzmocnią wymianę i współpracę w dziedzinie tradycyjnego i nietradycyjnego bezpieczeństwa”. „Chiny będą organizować szkolenia policyjne na średnim i wysokim szczeblu dla krajów wyspiarskich Pacyfiku za pomocą środków dwustronnych i wielostronnych” – napisano w komunikacie.

Plan przewiduje też „dialog ministerialny na temat zdolności organów ścigania i współpracy policyjnej w 2022 r. oraz zapewnienie przez Chiny laboratoriów kryminalistycznych”.

Projekt zobowiązuje ponadto do współpracy w przedmiocie sieci danych, bezpieczeństwa cybernetycznego, inteligentnych systemów celnych oraz „przyjęcia zrównoważonego podejścia” przez wyspy Pacyfiku do postępu technologicznego, rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego.

