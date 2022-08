Winnicki o słowach Muchy: Mamy do czynienia z ewidentnym rozdwojeniem jaźni

We wtorek poseł Polski 2050 udzieliła wywiadu stacji Polsat News. Joanna Mucha skrytykowała politykę energetyczną PiS w zakresie użytkowania węgla.

– Rząd zachował się w sposób, który jest dla mnie absolutnie niewytłumaczalny, bo jeśli wycofuje się produkcję polskiego węgla, to zastępuje się ją odnawialnymi źródłami energii i inwestuje się w to, żeby było to energetycznie ekwiwalentne – powiedziała Mucha.

– Co zrobił rząd? Ograniczył produkcję polskiego węgla, zastąpił ją węglem rosyjskim, po czym wprowadził na niego sankcje. Takiego ciągu działań, nigdy bym się po polskim rządzie nie spodziewała, bo ten ciąg działań działa na szkodę Polaków – oznajmiła.

Polska 2050 poparła embargo

Jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki zwrócił uwagę, że Joanna Mucha krytykuje politykę obecnego rządu w sprawie węgla, którą sama popierała. „Polska 2050 Szymona Hołowni domagała się w Sejmie odejścia Polski od węgla do 2035 roku, po czym w całości poparła embargo na węgiel z Rosji. A dzisiaj przedstawicielka tej partii…to krytykuje” – przypomniał we wpisie na Facebooku.

Winnicki: Są jakieś granice przyzwoitości

„Mamy do czynienia z ewidentnym rozdwojeniem jaźni. Chociaż zbyt wiele nie można się po tej pani spodziewać, to jednak są jakieś granice przyzwoitości. Partia Szymona Hołowni ponosi taką samą odpowiedzialność za dzisiejszy kryzys energetyczny, jak wszystkie ugrupowania koncesjonowanej opozycji, które wspierały idiotyczną politykę PiS. Cała ta banda pokazała Polakom dobitnie, że nie jest zdolna do samodzielnego myślenia, prowadzenia podmiotowej polityki i podejmowania słusznych decyzji. Jedyne co robią, to walczą między sobą o poparcie, przerzucając się przy tym idiotycznymi postulatami” – napisał parlamentarzysta.

Konfederacja za zabezpieczeniem dostaw surowców

Konfederacja jako jedyne ugrupowanie w Sejmie opowiedziała się przeciwko wyprzedzającemu unijne embargu na węgiel z Rosji, potrzebny w sezonie grzewczym bardzo wielu polskim gospodarstwom domowym.

„Konfederacja jako jedyna sprzeciwiała się, sprzeciwia i sprzeciwiać będzie szkodliwej polityce energetycznej. Kierujemy się przede wszystkim dobrem Polski, a ono wymaga dzisiaj zabezpieczenia dostaw surowców takich jak węgiel czy gaz. Myślimy o potrzebach gospodarstw domowych i o tym, jak dzisiejsze ceny energii dobijają portfele Polaków” – dodał prezes Ruchu Narodowego.

