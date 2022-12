Dziennikarz: Prezydentowi należą się przeprosiny? Müller: Tak

Trwają negocjacje z prezydentem Andrzejem Dudą ws. nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pomóc odblokować środki na Krajowy Plan Odbudowy. W ubiegłym tygodniu prezydent wyraził swoje wątpliwości w kwestii poselskiego projektu, który wpłynął do Sejmu.

Zastrzeżenie wobec zapisów nowelizacji wyraził także prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Müller: Ustawa o SN ma być dalej procedowana

O spory wewnątrz obozu rządzącego w kwestii nowelizacji dziennikarz Radia ZET zapytał Piotra Müllera.

Rzecznik rządu zapewnił, że minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk "na bieżąco" rozmawiał z prezesem PiS o projekcie. – Kierunkowe decyzje, wytyczne – od pana prezesa w szczególności – zawsze były wyczulone na kwestie konstytucyjności i prerogatyw prezydenta – dodał polityk.

– My uważamy – i różnicy się z prezydentem Dudą na tym etapie dyskusji – że ta ustawa nie stwarza dodatkowych ryzyk. Prezes PiS daje sygnał panu prezydentowi, że jesteśmy wyczuleni na punkcie prerogatyw pana prezydenta – tłumaczył Müller.

Dopytywany o dalsze prace nad nowelizacją, rzecznik stwierdził: "Rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim na ten temat i dał jasny sygnał, że ustawa o SN ma być dalej procedowana i mamy szukać rozwiązania, które pogodzi wszystkie racje".

Przeprosiny dla prezydenta Dudy

Rzecznik rządu skomentował też wątpliwości prezydenta ws. nowelizacji ustawy o SN oraz prowadzone obecnie konsultacje z Andrzejem Dudą.

– Być może nie było wystarczająco dużej troski o to, by na każdym etapie zadbać w odpowiedni sposób o właściwe konsultacje z prezydentem – przyznał Müller.

Jednocześnie polityk zapewnił, że odbywały się rozmowy ministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z Andrzejem Dudą. – Ale jeśli pan prezydent uznał, że to było niewystarczające, to przyjmujemy to z pokorą – dodał.

Rzecznik rządu zapewnił też, że relacje na linii Kaczyński-Duda są bardzo dobre, a politycy regularnie rozmawiają.

– Prezydentowi należą się szczere przeprosiny za brak konsultacji? – zapytał na koniec radiowej części wywiadu dziennikarz. – Tak – przyznał Müller.

