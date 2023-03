Ważna zmiana w ramówce TVP. To odpowiedź na ataki na Jana Pawła II

Ostatnio lewicowo-liberalne media przypuściły kolejny atak na św. Jana Pawła II. Papież jest oskarżany o to, że zarówno jako Ojciec Święty, jak i jeszcze jako metropolita krakowski miał rzekomo tuszować sprawy molestowania nieletnich w Kościele i być pobłażliwym wobec pedofilów w sutannach.

W poniedziałek stacja telewizyjna TVN24 wyemitowała reportaż zatytułowany "Franciszkańska 3". Autorzy usiłują przekonywać, że kardynał Karol Wojtyła w latach 1964 – 1978 tuszował przypadki pedofilii podległych mu księży.

Oświadczenie "Faktów" TVN

W czwartek telewizja TVN wydała oświadczenie w sprawie wyemitowanego reportażu Marcina Gutowskiego. Podczas programu informacyjnego "Fakty" komunikat stacji odczytał prowadzący Grzegorz Kajdanowicz.

– Reportaż »Franciszkańska 3« jest efektem wielomiesięcznej pracy, opartej na wieloźródłowych dokumentach, relacjach świadków i – co najważniejsze – daje głos samym ofiarom. Przeszedł kilkuetapową weryfikację i powstał zgodnie z najwyższymi standardami dziennikarskimi. Rolą niezależnych i rzetelnych mediów jest pokazywać fakty, nawet jeśli są one bolesne i trudne do przyjęcia. Każdy z Państwa może reportaż samodzielnie ocenić, jest on dostępny w TVN24 GO – powiedział dziennikarz.

Codzienne homilie Jana Pawła II

W piątek Telewizja Polska poinformowała, że na antenie TVP1 codziennie będą pokazywane fragmenty archiwalnych homilii papieża Jana Pawła II. Będzie je można obejrzeć po głównym wydaniu "Wiadomości", a więc około godz. 20:00, czyli w czasie największej oglądalności. Portal branżowy Wirtualnemedia.pl przekazał, że na cykl zarezerwowano pięć minut.

Co ciekawe, już w czwartek TVP zmieniła ramówkę telewizyjnej "Jedynki" – po "Wiadomościach" oraz orędziu marszałek Sejmu Elżbiety Witek pokazano kazanie, które Jan Paweł II wygłosił 2 czerwca 1979 roku w Warszawie podczas swojej pierwszej pielgrzymki papieskiej do Polski.

