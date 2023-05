Zakaz zmiany płci. Do rosyjskiej Dumy wpłynął projekt ustawy

Informuje o tym rosyjska agencja państwowa TASS, powołując się na dokument opublikowany przez wiceprzewodniczącego Dumy Państwowej Piotra Tołstoja na Telegramie. Posłowie wszystkich pięciu frakcji Dumy Państwowej, w sumie prawie 400 parlamentarzystów, poparli projekt, który uzupełnia ustawę "O podstawach ochrony zdrowia obywateli Federacji Rosyjskiej". Chodzi od dodanie przepisów, które "zakazują interwencji medycznych mających na celu zmianę płci osoby".

Jednocześnie projekt ustawy dopuszcza interwencję medyczną w leczeniu wad wrodzonych narządów płciowych u dzieci.Operacje będą mogły być przeprowadzane zgodnie z decyzją komisji lekarskiej w szpitalach zatwierdzonych do tego celu przez rosyjski rząd.

"Przemysł transpłciowy atakuje Rosję"

– Niestety, takich przypadków jest coraz więcej – zachodni przemysł transpłciowy próbuje przedostać się do naszego kraju – uważa Tołstoj. Dodatkowo projekt zabrania organom stanu cywilnego zmiany lub korekty płci osoby w dokumentach na podstawie odpowiedniego zaświadczenia ze szpitala.

Wiceprzewodniczący Dumy Państwowej tłumaczy potrzebę przyjęcia rozwiązań tym, że należy zapobiec "zakorzenieniu się zachodniej ideologii antyrodzinnej". – Dlaczego to robimy? Chcemy zachować Rosję dla potomnych – z jej kulturowymi i rodzinnymi wartościami, tradycyjnymi fundamentami, stawiającymi barierę na drodze do rozprzestrzenienia się zachodniej antyrodzinnej ideologii – dodał Piotr Tołstoj.

Orędzie Putina. Prezydent Rosji o rodzinie, pedofilii i LGBT

W swoim lutowym orędziu prezydent Rosji Władimir Putin mówił nie tylko o konflikcie na Ukrainie i sytuacji gospodarczej w kraju, polityk poruszył także temat moralności Zachodu. Rosyjski przywódca stwierdził, że "ochrona dzieci przed zepsuciem jest obowiązkiem" władz, wymieniając rzekome przejawy moralnego zepsucia Zachodu.

– Spójrzcie, co oni (Zachód - red.) robią ze swoimi narodami – wykorzystywanie dzieci aż do pedofilii jest uznawane za normę, a księża są zmuszani do błogosławienia małżeństw osób tej samej płci – podkreślał Putin.

Polityk podkreślił jednocześnie, że państwo nie powinno ingerować w życie prywatne obywateli, ale rodzina to związek kobiety i mężczyzny.

– Niech robią, co chcą. Chcę im powiedzieć, żeby zajrzeli do pism świętych. Tam jest powiedziane wszystko, łącznie z tym, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny – dodał polityk, zapewniając, że Rosja "będzie chronić dzieci przed degradacją i degeneracją".

Czytaj też:

Uganda: Prezydent podpisał ustawę dopuszczającą karę śmierci za homoseksualizm