Zełenski gotowy udać się z wizytą do krajów Ameryki Łacińskiej

Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział przywódcom krajów Ameryki Łacińskiej, że jest gotów przylecieć tam, by się z nimi spotkać. – Bardzo trudno jest mi to zrobić w czasie wojny. Ale jestem na to przygotowany – powiedział polityk w wywiadzie dla tamtejszych mediów. Jego słowa cytuje serwis Ukraińska Prawda.

– Prosiłem, wierzcie mi, prosiłem prawie każdy kraj: spotkajmy się z przywódcami waszego kontynentu. Jestem gotów tam polecieć. Chcę się z nimi komunikować. Ludzie i społeczeństwo ufają swoim przywódcom. A jeśli porozmawiamy, spędzimy razem czas, to będzie jasne, kim jest Putin w szczegółach i że nie jest taki wielki. Jego czas minął – podkreślił Zełenski.

– Nasze narody powinny być przyjaciółmi i rozwijać się. Pozwól nam powiedzieć, co się dzieje – zaapelował. – Jeśli przywódcy nie mogą przybyć do nas, nic nie szkodzi. Nie mam korony i jestem bardzo skromną osobą. Przyjdę do was. Porozmawiajmy razem o naszych dalszych krokach – apeluje prezydent Ukrainy.

Indonezja ma plan pokojowy dla Ukrainy. Zawiera dwa główne punkty

Minister obrony Indonezji Prabowo Subianto zaproponował zawieszenie broni na Ukrainie i utworzenie strefy zdemilitaryzowanej pod nadzorem ONZ. Jego inicjatywa obejmuje zawieszenie broni uwzględniające pozycje zajmowane obecnie przez walczące strony oraz utworzenie strefy zdemilitaryzowanej z wycofaniem wojsk, zarówno rosyjskich, jak i ukraińskich, o 15 km.

– Strefa zdemilitaryzowana powinna być monitorowana przez siły pokojowe rozmieszczone przez ONZ – powiedział minister. Dodał, że na spornych terytoriach powinno się odbyć referendum zorganizowane prze ONZ, aby "obiektywnie ustalić panujące nastroje ich mieszkańców".

Przemawiając na Azjatyckim Szczycie Bezpieczeństwa w Singapurze, Subianto zasugerował również, aby uczestnicy wydarzenia przyjęli deklarację wzywającą Rosję i Ukrainę do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji.

