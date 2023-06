Resort obrony Ukrainy publikuje znaczące wideo. "Plany lubią ciszę"

Ministerstwo Obrony Ukrainy opublikowało wideo, w którym zasugerowało, że kontrofensywa będzie (lub już jest), ale nie będzie oficjalnego ogłoszenia jej rozpoczęcia. Film opublikowany przez ukraińskie Ministerstwo Obrony pokazuje, jak żołnierze trzymają palec na ustach. Wideo zostało opatrzone komentarzem: "Plany lubią ciszę. Nie będzie ogłoszenia 'zaczyna się'".

Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, powiedział w rozmowie z włoskim portalem Corriere della Sera, że strategia Ukrainy polega na odzyskaniu swoich terytoriów w ramach oficjalnych granic, a taktyka jest ciągle dostosowywana. Zauważył, że kierownictwo wojskowe i polityczne "spokojnie zastanawia się, co robić" i potwierdził słowa prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o tym, że Siły Zbrojne są gotowe do kontrofensywy.

Jednocześnie sekretarz zaznaczył, że Siły Zbrojne "będą działać, gdy nadejdzie właściwy moment". Wcześniej Zełenski mówił, że trudno mu podać datę rozpoczęcia kontrofensywy.

Kilka dni temu Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Wałerij Załużny opublikował wideo, na którym ukraiński personel wojskowy prosi swoich kapelanów o "pobłogosławienie decydującej ofensywy".

Minister obrony Wielkiej Brytanii: Ukraina może zająć Krym przed końcem roku

– Ukraina ma realną szansę na odbicie Krymu przed końcem roku – uważa Ben Wallace, minister obrony Wielkiej Brytanii. – Widzieliśmy już na polu bitwy, że jeśli uderzy się w rosyjskie wojska w niewłaściwym miejscu, to one faktycznie się załamują. Możesz wysłać dziesiątki tysięcy młodych ludzi na śmierć, co oni robią, ale nie możesz wyczarować czołgów i systemów uzbrojenia, których potrzebują – powiedział Wallace w wywiadzie dla "The Washington Post".

W ostatnich miesiącach urzędnicy na Zachodzie zaczęli wątpić w zdolność Ukrainy do przeprowadzenia udanej kontrofensywy. Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Mark Milley powiedział w kwietniu, że jest mało prawdopodobne, aby Kijów był w stanie odzyskać w tym roku terytoria zajęte przez wojska rosyjskie.

Nawet ukraińskie władze mówiły o zawyżonych oczekiwaniach wobec planowanej kontrofensywy. – Oczekiwania wobec naszej kampanii kontrofensywnej są na świecie przeszacowane. Większość ludzi czeka na coś wielkiego – powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, tonując nastroje.

