Media: Rolnik odkrył na swoim polu balon z napisami po rosyjsku. Akcja służb

Do sytuacji miało dojść w województwie warmińsko-mazurskim. "W piątek po południu miejscowy rolnik znalazł balon z napisami rosyjskimi. Możliwe, że to rosyjski balon meteorologiczny" – czytamy.

– Faktycznie, dostaliśmy taką informację, że taki obiekt został przez mężczyznę ujawniony. Został on zabezpieczony i przekazany wojsku, które teraz wyjaśni, co to był za obiekt – potwierdza starszy aspirant Rafał Jackowski z biura prasowego komendy wojewódzkiej policji w Olsztynie.

Kolejny balon nad Polską

Media przypominają, że nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w ostatnim czasie. 3 czerwca rolnik z Warmii zaalarmował służby, że na polu kukurydzy znalazł szczątki balonu. Jego zadaniem mogło być szpiegowanie Polski. "W okolicy Białej Piskiej na Mazurach znaleziono szczątki małego balonu. Na miejscu zostały zabezpieczone przez policję. Balon został zabrany przez wojsko do badań. Według wstępnych informacji nie można wykluczyć, że jest to obiekt szpiegowski, choć według ustaleń Dowództwa Operacyjnego wiele wskazuje na balon meteorologiczny" — podawało wówczas radio RMF FM.