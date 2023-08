Skandal obyczajowy w PO. Senator Bosacki zostawił żonę i czwórkę dzieci?

"Jeszcze w czerwcu oboje pozowali do wspólnych zdjęć na wielkim marszu zorganizowanym w Warszawie z okazji rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku. Niedługo później małżeństwo miało się rozpaść" – opisuje portal Pudelek. "Marcin wyprowadził się miesiąc temu. Miał oznajmić Kasi, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety" – mówił z kolei jeden z informatorów serwisu Plejada.

Para wzięła ślub w kwietniu 1997 r. Mają czwórkę dzieci: Jana, Marię, Zofię oraz Franciszka. Żona senatora KO, Katarzyna, jest znaną prezenterką telewizyjną, zajmującą się m.in. tematyką zdrowego odżywiania.

Medialne milczenie

Polityk Platformy pytany przez media o to, czy odszedł od rodziny do kochanki, odpowiada dość enigmatycznie. "Kierując się szacunkiem wobec mojej żony, a także ochroną najbliższych, przede wszystkim naszych dzieci, nie chcę w jakikolwiek sposób komentować informacji mającej na celu wywołanie niepotrzebnej sensacji. Proszę o uszanowanie mojej decyzji" – przekazał.

"Super Express" uzyskał komentarz Katarzyny Bosackiej. "Nie chcę tego komentować. Nie chcę tego w mediach wałkować" – wskazała, co wygląda jak potwierdzenie medialnych spekulacji.

Ostatnie wspólne zdjęcie małżeństwo opublikowało 11 czerwca. To fotografia z Mazur. "Ależ tu pięknie! Cisza, spokój, nowoczesne czteroosobowe domki, w pełni wyposażona kuchnia, mnóstwo zieleni i ptaków, domowe pieczywo, ciasta i wiejskie jajka, rowery. I przede wszystkim ten zapierający dech w piersi widok na jezioro" – napisała żona senatora Koalicji Obywatelskiej.

Kim jest Marcin Bosacki?

W przeszłości, Marcin Bosacki był dziennikarzem "Gazety Wyborczej". Był reporterem oddziału poznańskiego i sekretarzem tamtejszej redakcji, następnie redaktorem działu zagranicznego, wiceszefem działu politycznego "GW", a w latach 2000–2006 szefem działu zagranicznego tej gazety. W 2007 został stałym korespondentem w Stanach Zjednoczonych.

We wrześniu 2010 objął funkcję rzecznika prasowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. We wrześniu 2013 został powołany na ambasadora RP w Kanadzie. W 2019 był kandydatem Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. W tym samym roku z ramienia Koalicji Obywatelskiej został wybrany do Senatu X kadencji, otrzymując 213 492 głosy w okręgu nr 91. Po wyborach wstąpił w szeregi Platformy Obywatelskiej. Od września 2020 r. jest przewodniczącym grupy senatorów Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

Czytaj też:

Co dalej z Giertychem? Senator PiS: Przegra w każdym okręgu