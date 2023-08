Co dalej z Giertychem? Senator PiS: Przegra w każdym okręgu

Były szef Ligi Polskich Rodzin i były prezes Młodzieży Wszechpolskiej Roman Giertych ogłosił niedawno zamiar kandydowania w wyborach do Senatu. Problem w tym, że opozycja porozumiała się ws. tzw. paktu senackiego, który zakłada, że nie będzie wystawiała przeciwko sobie kandydatów opozycyjnych. Start Giertycha nie byłby objęty "gwarancją" uniknięcia rywalizacji z kandydatem ugrupowania opozycyjnego, co z pewnością utrudniałoby uzyskanie mandatu.

W czwartek były wicepremier poinformował, że nie czuje się związany posłuszeństwem wobec decyzji paktu senackiego z uwagi na to, że Lewica publicznie deklarowała, że nawet gdyby wystartował z paktu senackiego, to i tak wystawi przeciwko niemu kontrkandydata.

Giertych rozważa start do Senatu

"Obiecuję, że w ciągu najbliższych kilku dni podejmę decyzję, analizując przede wszystkim, czy rozbicie głosów opozycyjnych nie zagrozi w tym okręgu zwycięstwem PiS" – oświadczył Roman Giertych.

Jego zdaniem, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat "jest osobą, która publicznie chwaliła się, że w wyborach prezydenckich w II turze w 2015 r. oddała głos nieważny. Odpowiada więc, na równi z wyborcami PiS, za wszystkie tragiczne konsekwencje karykaturalnej prezydentury Andrzeja Dudy, w tym te dotyczące praworządności i kobiet".

Karczewski: Przegra w każdym okręgu

– Nie wyobrażam sobie, że pan Roman Giertych będzie senatorem. Przegra w każdym okręgu – skomentował w rozmowie z portalem wPolityce.pl senator PiS Stanisław Karczewski. Jak podkreślił, Polacy oceniają działalność byłego lidera Ligi Polskich Rodzin "jednoznacznie". – Bez względu na to, w jakim okręgu będzie ponownie ubiegał się o mandat, nie zdobędzie tego mandatu – zauważył.

– Trzeba byłoby jego zapytać, jaki ma cel, startując do Senatu i tak usilnie walcząc o mandat. Może to wynikać również z tego, że walczy nie o mandat, a o immunitet. Nam zależy na tym, by zmienić konstytucję tak, aby immunitet parlamentarny znieść – mówił o postawie Romana Giertycha senator Stanisław Karczewski.

