Łotwa: Są sygnały, że Grupa Wagnera chce prowadzić rekrutację

Łotewska Państwowa Służba Bezpieczeństwa wyśledziła publikowane w internecie bezpośrednie i pośrednie wezwania do wstąpienia do Rosyjskiej Prywatnej Kompanii Wojskowej Wagnera (PMC). Łotewska VDD nie przedstawiła więcej szczegółów. Przedstawiciele służby bezpieczeństwa zaznaczyli jedynie, że jak dotąd na Łotwie nie zidentyfikowano innych, bardziej oficjalnych prób werbowania do grupy kierowanej przez Jewgienija Prigożyna.

Ryga zaznacza, że obywatele Łotwy nie mogą służyć w siłach zbrojnych innego państwa lub organizacjach wojskowych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego kraju. Złamanie tego zakazu zagrożone jest karą do czterech lat pozbawienia wolności.

VDD wzywa obywateli Łotwy do zgłaszania wszelkich materiałów propagandowych lub innych prób rekrutacji Łotyszy do Grupy Wagnera.

Polska: Służby zatrzymały dwóch Rosjan. Zarzuty o szpiegostwo

ABW, współdziałając z policją, zidentyfikowała i zatrzymała dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. "Obaj usłyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa i trafili do aresztu" – poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych szef MSWiA, Mariusz Kamiński.

Więcej szczegółów podano w komunikacie opublikowanym w rządowym serwisie gov.pl. "11 sierpnia br. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwóch obywateli Federacji Rosyjskiej – Aleksieja T. i Andrieja G., którzy realizowali działania na rzecz służb specjalnych Rosji. Aktywność obu zatrzymanych polegała na prowadzeniu w Polsce działań propagandowych zleconych przez rosyjskie służby specjalne. Postępowanie przygotowawcze prowadzi ABW pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie" – czytamy.

