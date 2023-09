Kryzys migracyjny. Nowy spot PiS: Nie uwierzysz

Dotyczy on kwestii migracji w kontekście kryzysu, jaki trwa obecnie na włoskiej wyspie Lampedusa. Na liczącą 6 tys. mieszkańców wyspę przybyło w ubiegłym tygodniu ok. 13 tys. migrantów i wciąż przypływają nowi.

– Nie uwierzysz. Niemiecka przewodnicząca KE właśnie zakomunikowała, że tysiące nielegalnych imigrantów z Włoch ma być relokowanych do innych państw – mówi narrator w spocie.

– Wzywam państwa członkowskie do stosowanie dobrowolnego mechanizmu solidarności i transferowania migrantów z Włoch – mówi szefowa KE Ursula von der Leyen. Dalej narrator pyta: – Jak zareagowałaby na to Platforma Obywatelska?

– To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi – wskazuje Donald Tusk. Była premier Ewa Kopacz stwierdza: – Polska przyjmie uchodźców, chodzi o gest solidarności.

Następnie zacytowano Cezarego Tomczyka: – Jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę.

– Przymusowa relokacja to Polski to projekt, za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy – kontynuuje narrator. Przywołano słowa europoseł KO Janiny Ochojskiej: – Ta różnorodność daje naprawdę świetne efekty

– Oni chcą ich w Polsce. O tym będą najbliższe wybory – tymi słowami kończy się spot.

Von der Leyen mówi o planie UE. Szydło: To jasny sygnał

Szefowa Komisji Europejskiej odwiedziła w sobotę Lampedusę, która jest miejscem kolejnego kryzysu migracyjnego, gdzie zapewniła, że UE planuje nad planem ratunkowym.

– Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch - stwierdziła von der Leyen.

Giorgia Meloni podkreśliła, że zamiast relokacji imigrantów, konieczne jest powstrzymanie przyjazdów. – Nie wykluczam zaangażowania ONZ. Potrzebujemy przynajmniej misji morskiej UE przeciw przemytnikom – powiedziała premier Włoch.

Do wizyty von der Leyen odniosła się była premier Beata Szydło. "Po wizycie na wyspie Lampedusa, szefowa Komisji Europejskiej ogłosiła swój „plan«, którego głównym elementem jest wywiezienie zalewających wyspę migrantów do innych krajów Unii w ramach »mechanizmu relokacji«" – napisała na portalu X.

Jej zdaniem jest to dla migrantów "jasny sygnał" – "docierając na Lampedusę, mają gwarancję przewiezienia do państw Unii Europejskiej. Plan von der Leyen sprowadzi na Europę kolejny kryzys migracyjny na gigantyczną skalę".

