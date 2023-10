Dramatyczne doniesienia ze Strefy Gazy. Hamas reaguje na wezwanie Izraela

Hamas określił żądanie armii izraelskiej do ewakuacji palestyńskich cywilów z północnej części Strefy Gazy w ciągu 24 godzin "komunikatem propagandowym" strony izraelskiej i nakazał im pozostanie w domach – podała amerykańska agencja prasowa Associated Press.

Hamas nie wypuści cywilów?

Źródła bezpieczeństwa w Strefie Gazy podały, że mieszkańcom uniemożliwia się opuszczenie północnej części tego regionu – podała agencja dpa. Powołując się na naocznych świadków agencja twierdzi, że Hamas "zatrzymał już kilku mieszkańców i nakazał im powrót na północ".

Stawia to cywilów w jeszcze dramatyczniejszej sytuacji. Analitycy wojskowi są zgodni, że najprawdopodobniej dojdzie do operacji lądowej Izraela w Strefie Gazy. Na bardzo gęsto zaludnionym terenie mieszka tam ponad 2 miliony ludzi.

Izrael żąda ewakuacji Palestyńczyków

Dowództwo wojsk izraelskich przekazało ONZ, że "cała ludność Gazy na północ od strumienia Wadi Gaza powinna przenieść się do południowej Gazy w ciągu najbliższych 24 godzin".

"Organizacja terrorystyczna Hamas rozpoczęła wojnę przeciw Izraelowi i Gaza City jest obszarem, na którym mają miejsce działania wojskowe. Ewakuujcie się dla własnego bezpieczeństwa" – wezwała strona izraelska w apelu do mieszkańców Strefy Gazy.

Amerykańska stacja CNN podała, Izrael zmobilizował już ponad 300 000 rezerwistów wzdłuż swojej południowej granicy ze Strefą Gazy. Strona izraelska oficjalnie nie potwierdziła, czy wejdzie do Strefy Gazy.

ONZ: Dewastujące konsekwencje humanitarne

Sekretarz generalny ONZ Stephane Dujarric powiedział, że przeprowadzenie ewakuacji jest "niemożliwe" bez doprowadzenia do "dewastujących konsekwencji humanitarnych". Rzecz między innymi w tym, że ewakuacją objętych miałoby zostać ponad milion ludzi.

"Ten sam rozkaz dotyczył całego personelu ONZ oraz osób chronionych w obiektach ONZ, w tym w szkołach, ośrodkach zdrowia i klinikach" – wskazano. ONZ "zdecydowanie wezwało do uchylenia takiego zarządzenia, jeśli zostanie potwierdzone, aby uniknąć sytuacji, która mogłaby przekształcić to, co i tak jest już tragedią, w katastrofalną sytuację”.

Czytaj też:

Czy Izrael może zlikwidować Hamas? Analityk wskazuje, w czym problemCzytaj też:

Decyzja MON. Nagrody pieniężne dla żołnierzy ewakuujących obywateli z Izraela