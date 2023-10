Izrael postawił ultimatum. ONZ: Niemożliwe bez katastrofy humanitarnej

Dowództwo wojsk izraelskich przekazało ONZ, że "cała ludność Gazy na północ od strumienia Wadi Gaza powinna przenieść się do południowej Gazy w ciągu najbliższych 24 godzin".

Ultimatum Izraela

"Organizacja terrorystyczna Hamas rozpoczęła wojnę przeciw Izraelowi i Gaza City jest obszarem, na którym mają miejsce działania wojskowe. Ewakuujcie się dla własnego bezpieczeństwa" – wezwała strona izraelska w apelu do mieszkańców Strefy Gazy.

Analitycy wojskowi są zgodni, że najprawdopodobniej dojdzie do operacji lądowej Izraela w Strefie Gazy.

Amerykańska stacja CNN podała, Izrael zmobilizował już ponad 300 000 rezerwistów wzdłuż swojej południowej granicy ze Strefą Gazy. Strona izraelska oficjalnie nie potwierdziła, czy wejdzie do Strefy Gazy.

ONZ: Niemożliwe

Sekretarz generalny ONZ Stephane Dujarric powiedział, że przeprowadzenie ewakuacji jest "niemożliwe" bez doprowadzenia do "dewastujących konsekwencji humanitarnych".

Rzecz w tym, że ewakuacją objętych miałoby zostać ponad milion ludzi. (W całej Strefie mieszka ok. 2,5 miliona).

"Ten sam rozkaz dotyczył całego personelu ONZ oraz osób chronionych w obiektach ONZ, w tym w szkołach, ośrodkach zdrowia i klinikach" – wskazano. ONZ "zdecydowanie wezwało do uchylenia takiego zarządzenia, jeśli zostanie potwierdzone, aby uniknąć sytuacji, która mogłaby przekształcić to, co i tak jest już tragedią, w katastrofalną sytuację”.

Odwet po ataku Hamasu

Zmasowane działania zbrojne przeciwko Izraelowi zaczęły się w sobotę. Rozpoczęło się od ataku rakietowego, a następnie bojówki Hamasu wtargnęły w wielu miejscach na terytorium Izraela, uderzając na ponad 20 miejscowości. Użyto w tym celu m.in. paralotni i tunelów podziemnych. Ofiarami stali się izraelscy cywile i funkcjonariusze. Według szacunkowych informacji, bojownicy wzięli około 100 zakładników. Siły izraelskie odzyskały zajęte przez bojowników miejscowości i przystąpiły do działań ofensywnych.

Premier Netanjahu poinformował, że kraj znajduje się w stanie wojny, a minister spraw zagranicznych powiedział, że Izrael dokona całkowitego zablokowania Strefy Gazy. Sama Strefa jest ostrzeliwana przez izraelskie lotnictwo. Ofiarami nalotów są głównie cywile. W mediach społecznościowych dostępne są nagrania ukazujące skalę zniszczeń.

Hamas to radykalna organizacja islamska, która określa swój główny cel jako wyzwolenie Palestyny spod izraelskiej okupacji. Zbrojnym ramieniem Hamasu są Brygady al-Qassam.

Czytaj też:

Decyzja Egiptu spotęguje tragedię cywilów w Strefie GazyCzytaj też:

"Dzień gniewu Hamasu". Wiceszef MSZ: Mamy złe informacje