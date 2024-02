Afera gruntowa: Co z ułaskawieniem byłych agentów CBA? Jest opinia Bodnara

Ułaskawienia byłych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego Grzegorza P. i Krzysztofa B. chciał prezydent Andrzej Duda. Jak dowiedziało się w czwartek RMF FM, opinia Adama Bodnara w tej sprawie jest negatywna.

Afera gruntowa: Bodnar mówi "nie" ułaskawieniu byłych agentów CBA

Prokurator generalny zwrócił w niej uwagę, że obaj funkcjonariusze nie rozpoczęli jeszcze odbywania kary, a co za tym idzie – trudno mówić o spełnieniu jednego z warunków pozytywnej opinii, a więc realizacji funkcji kary. Bodnar stwierdził ponadto, że obaj skazani niezmiennie negują rozstrzygnięcie sądu i nie uznają, że popełnili przestępstwo.

"Po trzecie – prokurator Bodnar wskazuje, że obaj skazani są równi wobec prawa, a to, że byli funkcjonariuszami państwowymi nie sprawia, że mogą być traktowani w uprzywilejowany sposób" – czytamy na rfm24.pl.

Ponowny akt łaski?

Grzegorz P. i Krzysztof B., funkcjonariusze CBA skazani na więzienie za aferę gruntową, zostali ułaskawieni przez prezydenta już w 2015 roku, tak samo jak Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. W związku z faktem, że akt łaski nastąpił przed prawomocnym wyrokiem sądu powstał spór prawny. W konsekwencji prezydent zdecydował o wszczęciu odrębnej procedury w przypadku każdego z czterech skazanych. Zwrócił się do Adama Bodnara o szybką ścieżkę ułaskawienia, a więc z pominięciem opinii sądu. Należy podkreślić, że decyzja prokuratora generalnego nie jest tu dla prezydenta wiążąca.

Byli funkcjonariusze CBA do dziś nie trafili do więzienia. Złożyli wniosek o wstrzymanie wykonania kary, zaś sąd podjął decyzję o jej odroczeniu do czasu wydania postanowienia w ich sprawie.

