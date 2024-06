"Czas na prawdziwy trójskok w nowoczesność". Mocny spot KO

Premier Donald Tusk zapowiedział podczas konferencji dot. przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego budowę lotniska w Baranowie oraz modernizację lotniska Chopina na Okęciu. Według planu lotnisko będzie połączone nie tylko koleją dużych prędkości, ale również rozbudowaną autostradą.

Spot KO: Trójskok w nowoczesność

Koalicja Obywatelska oznaczyła swój spot hasztagiem "Polska100minut".

– Kończymy z iluzjami. Polska stanie się infrastrukturalnym liderem Europy. Czas na prawdziwy trójskok w nowoczesność. Włączymy całą Polskę w ten projekt. Zbudujemy najnowocześniejsze lotnisko w Europie. Rozbudujemy flotę i zakres działania PLL LOT. Rozwiniemy kolej, to szybkie podróże między największymi miastami – mówi lektor w nowym spocie KO.

Przywołano także słowa premiera z konferencji prasowej, że projekt musi uwzględniać model regionalnej i lokalnej decentralizacji.

Spot PiS: CPK. Już nie dla każdego

Także PiS opublikował w mediach społecznościowych nowy spot dotyczący decyzji rządu Donalda Tuska w kwestii CPK.

– Donald Tusk ogłosił odejście od ambitnego projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego proces budowy rozpoczął rząd PiS. Nowy plan rząd koalicji 13 grudnia zakłada wykluczenie komunikacyjne wielu polskich miast, a także budowę znacznie mniejszego lotniska. W konsekwencji ambitny projekt połączenia całej polski siecią szybkich kolei oraz utworzenie nad Wisłą wielkiego hubu komunikacyjnego, wylądował w koszu – wskazuje narrator spotu.

– To przede wszystkim program dla obywateli. Program dla każdego Polaka, bo z każdego zakątka Polski będzie można do centrum Polski dojechać – to z kolei fragment wypowiedzi Mateusza Morawieckiego.

