Rusza nowy kanał TV Republika. "Zupełnie oddzielny projekt"

"Zakończyliśmy testy, od jutra emitujemy dwa programy Republiki. Republikę na dotychczasowych pasmach i Telewizję Republika w internecie i niektórych kablówkach. Pierwsze pasmo jest związane z MUX-em i ma charakter informacyjno-publicystyczny. Drugie jest w przebudowie, ale docelowo będzie zawierało więcej lifestylu, kultury i sportu. Obydwa będą oznaczone różnymi logami" – poinformował w środę na platformie X Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny TV Republika.

"W ciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin wystartuje emisja drugiego kanału Telewizji Republika! To początek rozwoju naszej oferty ogólnej skierowanej nie tylko do miłośników informacji. Czekamy na państwa sugestie, jakie filmy, seriale, widowiska sportowe i rozrywkowe chcielibyście oglądać na naszej antenie" – napisał Jarosław Olechowski, szef wydawców stacji.

Dodatkowy kanał TV Republika

– Pracujemy nad tym, aby dystrybucja drugiego kanału była nie tylko w internecie – zapowiedział Olechowski w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Pasmo ma działać pod nazwą TV Republika. W jego ofercie będą programy społeczno-kulturalne, filmy dokumentalne, programy rozrywkowe oraz informacje.

– Mówiliśmy od dawna, że mamy kilka różnych pomysłów biznesowych, które będą rozwijane. Kanał Republika obudowywany dodatkowymi kanałami. Prowadzimy rozmowy dotyczące pozyskania inwestorów. To jest proces, który trwa. W tej chwili myślimy o trzech kanałach, które są na różnym etapie zaangażowania – powiedział Olechowski. – To nie ma nic wspólnego z programem, który w tej chwili nadajemy. Pewnie będą punkty wspólne ramówki, które będzie można oglądać także w kanale ogólnym. Myślę, że redakcja informacyjna będzie pracowała także na rzecz tego kanału. To jest jednak zupełnie oddzielny projekt. Widzowie Republiki nie stracą żadnego z programów – dodał.

Nowa siedziba Telewizji Republika

Po grudniowych zmianach w mediach publicznych, popularność Telewizji Republika poszybowała w górę. Szeregi stacji szybko zasiliły dawne gwiazdy TVP, a zespół wciąż się rozrasta. Konieczna okazała się zmiana siedziby na większą i wyposażoną w nowocześniejsze studia. Stacja będzie nadawać z nowego miejsca już za kilka miesięcy.

TV Republika podpisała już umowę w sprawie wynajmu i przeprowadzi się do Błękitnego Wieżowca. Co ciekawe, budynek mieści się naprzeciwko warszawskiego ratusza.

