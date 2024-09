Solorz przerywa milczenie. Usunie swoje dzieci z władz spółek

Jak przekazała "Gazeta Wyborcza", trójka dzieci Zygmunta Solorza wysłała ostrzeżenie do menadżerów czterech najważniejszych spółek biznesmena. Uważają, że ich dobro jest zagrożone przez osoby, które chcą przejąć kontrolę nad biznesem. Sprawa ma dotyczyć telewizji Polsat oraz firm strategicznych dla państwa. Dokument z klauzulą "poufne" wysłano 23 września. Wiadomość podpisana jest przez trójkę dzieci Zygmunta Solorza: Tobiasa Solorza, Piotra Żaka i Aleksandrę Żak. E-mail otrzymało kilkadziesiąt osób z kadry zarządzającej czterech głównych spółek miliardera (Cyfrowy Polsat, Telewizja Polsat, Polkomtel, Netia).

W piśmie, dzieci Zygmunta Solorza miały wskazać, że nie mają pewności, gdzie ich ojciec obecnie przebywa i są tym poważnie zaniepokojone. Zwróciły się też do kadry menedżerskiej, by ostrożnie przyjmowała polecenia wydawane przez osoby, których "niedawno nabyte uprawnienia w tym zakresie mogą budzić wątpliwości". Przestrzegają także, aby nie podpisywali dokumentów, których legalności nie są pewni. "Wyborcza" ustaliła, że właściciel Polsatu przebywa obecnie we Włoszech, a kontakt z nim w pełni kontroluje jego obecna, czwarta żona Justyna Kulka. Dzieci Solorza są z nią w ostrym sporze.

Trzęsienie ziemi w imperium Solorza

Cyfrowy Polsat wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że spółka działa w normalnym trybie. Teraz założyciel Polsatu zwrócił się do swoich pracowników. W liście, do którego treści dotarł portal Press.pl, Zygmunt Solorz poinformował, że usunie swoje dzieci z władz spółek Grupy Polsat Plus.

Solorz napisał, że otrzymał wiele telefonów od "zaniepokojonych" osób ze spółek należących do jego grupy. "Przez te wszystkie lata potęgę i pozycję firmy budowałem wspólnie z wieloma ludźmi – z częścią z nich jestem związany od początków działalności, część co naturalne to osoby nowe. Byli i są wśród nich wysokiej klasy menedżerowie i tysiące świetnych pracowników. W ostatnich latach moje dzieci pełniły w moich spółkach różne stanowiska. W ostatnim czasie zdałem sobie sprawę, że angażowanie na obecnym etapie moich dzieci w zarządzanie firmami nie przyczynia się do większej stabilności w firmach, ani do budowania ich lepszej przyszłości" – czytamy.

"Zapewniam, że będę nadal wraz z Wami tworzył i rozwijał nasze firmy. Dziękuję Wam za Waszą dotychczasową pracę, pełną zaangażowania, często na pewno ciężką, ale dającą świetne efekty. Ponadto deklaruję, że będę aktywnie pracował na rzecz i w celu rozwoju Grupy Polsat Plus z korzyścią dla jej akcjonariuszy i dla Was – pracowników Grupy Polsat Plus" – oświadczył Solorz.

