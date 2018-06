Klęska suszy w całej Polsce. Rolnicy już liczą straty

Gazeta pisze, że susza dotknęła już cały kraj i dotyczy praktycznie wszystkich upraw rolnych: zbóż, rzepaku, warzyw i owoców. "Z sygnałów płynących od rolników do naszej redakcji wynika, że problem dotyczy całej Polski i może być nawet większy, niż wskazują na to oficjalne komunikaty" – czytamy w "ND".

Dziennik cytuje Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych, który uważa, że problem suszy już teraz jest duży, a wkrótce będzie ogromny.

– W większości kraju deszcz praktycznie nie padał przez cały maj. Występowały najwyżej punktowe opady, czemu towarzyszyły bardzo wysokie temperatury. W warstwie ornej ziemi susza jest wyższa niż kiedykolwiek. Tragedia – podkreślił szef KRIR.

"Nasz Dziennik" zaznacza, że rolnicy już teraz mogą zgłaszać do urzędów gmin szkody spowodowane suszą i występować o oszacowanie strat. Procedury reagowania na klęskę wprowadza również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort zobowiązał już wojewodów do bezzwłocznego powołania komisji do oszacowania strat i bieżącego raportowania sytuacji – informuje gazeta.