Nowy współpracownik Kanału Zero. Będzie komentował polską politykę

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich pozostały niecałe dwa tygodnie. Do urn wyborczych pójdziemy już 18 maja. Jeżeli konieczna będzie druga tura – na co wskazują wszystkie sondaże – odbędzie się ona 1 czerwca.

Od kilku tygodni w Kanale Zero trwa cykl rozmów Krzysztofa Stanowskiego z kandydatami na urząd prezydenta. Przed pierwszą turą zaplanowano jeszcze wywiady z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią oraz prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim (w jego studiu i na jego kanale).

Rokita w Kanale Zero

We wtorek (6 maja) w Kanale Zero wystąpił Jan Rokita. Były poseł, a obecnie publicysta komentował przebieg kampanii wyborczej. Program poprowadził Robert Mazurek. Jak się okazuje, nie był to jednorazowy występ. Krzysztof Stanowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że Rokita będzie stałym komentatorem politycznym Kanału Zero. "Już o 20:00 wywiad Roberta Mazurka z nowym współpracownikiem Kanału Zero, komentatorem polityki Janem Marią Rokitą. Witamy serdecznie!" – napisał.

"Do Kanału Zero dołącza Jan Rokita!!! Będzie z nami (i z Wami) legenda polskiej polityki, oryginalny publicysta, słynny śledczy z afery Rywina, »premier z Krakowa«, znany z politycznej przenikliwości i ogromnego doświadczenia. Już wkrótce zobaczycie go u nas!" – mogliśmy przeczytać na profilu Kanału Zero.

– Miała być niespodzianka i będzie niespodzianka. Witam serdecznie w studiu mojego nowego kolegę redakcyjnego – Jana Rokitę. To jest wiadomość oficjalna. Długo trwały negocjacje z panem. Transfer jak Ronaldo czy Messiego – powiedział na początku wtorkowego programu Robert Mazurek.

Jan Rokita był posłem na Sejm w latach 1989-2007, współzałożycielem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i jego prezesem w latach 2000-2002, a także jednym z liderów Platformy Obywatelskiej w pierwszych latach jej istnienia.

