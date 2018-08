Gersdorf ograniczona w SN. Inny sędzia podpisuje za nią dokumenty

Rozgłośnia powołuje się na rzecznika SN Michała Laskowskiego, który oświadczył, że Gersdorf pracuje i pobiera pensję, ale pod dokumentami, co do których mogą być później wątpliwości, czy podpisała je uprawniona osoba, składa podpisy Józef Iwulski.

To właśnie tego sędziego Gersdorf wyznaczyła na swojego zastępcę. W lipcu media ujawniły, że Iwulski w okresie Polski Ludowej pracował w sądzie wojskowym i orzekał w kilku procesach politycznych.

Przypomnijmy, że zgodnie z nową ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie w wieku 65 lat (Gersdorf już go osiągnęła – red.) przechodzą w stan spoczynku, czyli na sędziowską emeryturę. Natomiast jeśli chcą orzekać dalej, muszą zwrócić się z taką prośbą do prezydenta. Gersdorf tego nie zrobiła. Jej zdaniem stanowisko pierwszego prezesa SN do 2020 roku gwarantuje jej konstytucja.

Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła już swoich kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Lista trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy, który podejmie ostateczną decyzję. W SN są do obsadzenia w sumie 44 wakaty sędziowskie. Prezydencki minister Andrzej Dera potwierdził w rozmowie z TVN24, że jest wśród nich etat pierwszego prezesa SN.

"Dziennik Gazeta Prawna" napisał w czwartek, że prezydent bierze pod uwagę odrzucenie części kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego wskazanych przez KRS.

Czytaj także:

Andrzej Duda pokrzyżuje plany KRS? "Prezydentowi zadrży długopis"