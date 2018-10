"Dramat posła". Nitras zarobił tyle, co nauczyciel

Niedawno Nitras sam opublikował w internecie, ile zarobił. Było to dokładnie 2743,26 zł. Poseł Platformy twierdzi, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński wypowiedział mu wojnę ekonomiczną i nieustannie, w ramach różnych kar, obcina mu pensję.

Polityk powiedział "Super Expressowi", że jest "rozgoryczony, ale musi jakoś żyć". – Mam dwójkę dzieci, żonę. But I’m strong (jestem silny – ang.). Chciałem pokazać ludziom, ile zarabiam – tłumaczy. – Nauczyciele zarabiają podobnie, więc się nie skarżę. W zeszłym miesiącu dostałem 3,6 tys. zł – dodał.

Gazeta zwraca uwagę, że za pieniądze, jakie otrzymał poseł, żyją tysiące Polaków. "Tyle, że oni nie mają darmowych biletów, diety poselskiej 2,5 tys. zł ani innych przywilejów!" – podkreśla dziennik.

Tomasz Wilczyński, 36-letni nauczyciel z Krakowa, powiedział "SE", że "stawka 2,7 tys. zł to mniej więcej tyle, ile otrzymuje nauczyciel dyplomowany, który pracuje w zawodzie nawet 13 lat".

– Przez to, jak niskie pobory otrzymujemy, niejeden z nas musi szukać pracy dorywczej, żeby naprawdę wystarczyło nam do pierwszego – podkreślił, przypominając słynną wypowiedź Jarosława Gowina, który mówił, że z ministerialnej pensji często nie starczało mu do pierwszego.