Afera reprywatyzacyjna. Handlarze roszczeń już nie zarobią

Gazeta informuje, że po ośmiu latach Ministerstwo Finansów opublikowało w Monitorze Polskim wykaz 8305 przedwojennych nieruchomości, których właściciele przyjęli odszkodowania za majątek pozostawiony w Polsce po II wojnie światowej.

Oznacza to, że teraz należą one do Skarbu Państwa, co zamyka spadkobiercom drogę do roszczeń – czytamy na łamach "Rz". Zablokowane nieruchomości to najlepsze adresy w Warszawie. Dotyczą m.in. ulic: Pięknej, Chmielnej, placu Trzech Krzyży czy Hożej.

Dziennik przypomina, że w ostatnich latach kamienice w tych lokalizacjach były na celowniku handlarzy roszczeń i grup przestępczych, które za grosze przejmowały nieruchomości warte setki milionów złotych.

"Było to możliwe, bo przez 60 lat lista spłaconych nieruchomości nie została upubliczniona" – podkreśla "Rzeczpospolita". Prace nad stworzeniem wykazu trwały od 2012 r. Rozpoczął je poprzedni rząd PO-PSL.

Resort finansów poinformował "Rz", że zakres dokumentacji archiwalnej, jaką udało się zgromadzić, również z zagranicy, obejmuje setki tysięcy stron.