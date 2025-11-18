"Pół internetu" przestało działać. "Przepraszamy, że zawiedliśmy"

W jednej z największych firm obsługujących infrastrukturę internetową – Cloudflare – doszło we wtorek do poważnej awarii. Ponieważ wiele popularnych serwisów korzysta z jej rozwiązań, użytkownicy na całym świecie napotykali różne utrudnienia. Pierwsze sygnały o problemach w sieci pojawiły się tuż około godz. 12:00. Raporty o niedostępności usług napływały z wielu krajów, w tym z Polski.

Cloudflare odpowiada między innymi za obsługę mechanizmów potwierdzania tożsamości przy otwieraniu niektórych linków. W wyniku awarii padły największe polskie serwisy informacyjne. Przez kilka godzin nie działał portal DoRzeczy.pl, a także rp.pl i niezalezna.pl. Problemy dotknęły także platformę X (dawnego Twittera) oraz ChatGPT. Wciąż mogą występować niewielkie trudności z prawidłowym działaniem części serwisów internetowych.

Cloudflare: Przepraszamy cały internet

Firma Cloudflare poinformowała, że przyczyną globalnej awarii internetu był błąd pliku konfiguracyjnego, przeznaczonego do obsługi ruchu związanego z zagrożeniami. Spowodował on awarię oprogramowania.

Koncern wydał oświadczenie, w którym przeprosił za całą sytuację. "Przepraszamy naszych klientów oraz cały internet za to, że dziś was zawiedliśmy. Biorąc pod uwagę znaczenie usług Cloudflare, jakakolwiek przerwa w ich działaniu jest niedopuszczalna" – czytamy.

