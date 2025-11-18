Gigantyczna awaria sieci. Wiemy, dlaczego padły największe portale w Polsce

W jednej z kluczowych firm obsługujących infrastrukturę internetową – Cloudflare – doszło we wtorek do poważnej awarii. Ponieważ wiele popularnych serwisów korzysta z jej rozwiązań, użytkownicy na całym świecie mogą obecnie napotykać różne utrudnienia w działaniu stron.

Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się tuż przed 12:30. Raporty o niedostępności usług napływają z wielu krajów, w tym z Polski. W praktyce może to oznaczać kłopoty z poprawnym funkcjonowaniem różnych elementów serwisów internetowych. Cloudflare odpowiada między innymi za obsługę mechanizmów potwierdzania tożsamości przy otwieraniu niektórych linków, więc ich działanie może być teraz ograniczone.

W wyniku awarii padły największe polskie serwisy informacyjne. Dostęp był niemożliwy nie tylko do portalu DoRzeczy.pl, ale również takich serwisów jak Rp.pl, Niezalezna.pl czy nawet X (dawny twitter).

Awaria największych serwisów w Polsce

Firma potwierdziła awarię i zamieściła informację na ten temat swojej stronie z komunikatami o statusie usług. W oświadczeniu podano: "Cloudflare jest świadomy problemu, który potencjalnie może dotyczyć wielu klientów, i go bada. Więcej szczegółów zostanie podanych, gdy tylko pojawią się nowe informacje”.

W obecnej chwili kolejne strony co chwila zawieszają się i "znikają" z sieci i na razie nie sposób przewidzieć, jak długo potrwają zakłócenia – również dlatego, że Cloudflare nie podał jeszcze żadnego szacowanego czasu przywrócenia pełnej sprawności.

Ze względu na ogromne wykorzystanie infrastruktury Cloudflare trudno wskazać pełną listę serwisów dotkniętych skutkami usterki. Dane z portalu Downdetector pokazują jednak, że problemy są zauważalne m.in. w usługach OpenAI oraz w serwisie Canva.

