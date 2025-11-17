UE chce skanować czaty. Jest odpowiedź Polski

W minioną środę grupa robocza w Radzie Unii Europejskiej zatwierdziła propozycję Danii ws. skandowania wiadomości przez dostawców usług internetowych.

Inwigilacja wprowadzona tylnymi drzwiami?

Kopenhaga zapewnia, że to kompromis zmierzający do zakończeniu sporu dotyczącego kontrowersyjnych przepisów. Obowiązkowe monitorowanie wszystkich wiadomości miałoby bowiem zostać zastąpione przez decyzję firm co do wdrażania rozwiązania.

Eksperci zajmujący się cyberbezpieczeństwem ostrzegają jednak, że nawet fakultatywne skanowanie takich treści może stanowić niebezpieczny precedens i wprowadzić "tylnymi drzwiami" inwigilację internautów.

Gawkowski: Walka z pedofilią, ale i gwarancja dla obywateli

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że Polska traktuje absolutnie priorytetowo ochronę dzieci przed przestępstwami seksualnymi, ale nie zamierza godzić się na rozwiązania, które mogłyby naruszać prawa obywateli. – Chcemy zrobić wszystko, żeby przepisy dawały możliwość walki z pedofilią, ale jednocześnie zagwarantowały bezpieczeństwo wszystkim obywatelom – podkreślił szef resortu cyfryzacji.

Jak przypomina RMF24, Polska jeszcze w czasie swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, postulowała odejście od obowiązkowego skanowania wiadomości i wprowadzenie bardziej wyważonych rozwiązań.

Propozycja rozporządzenia dotyczącego walki z materiałami przedstawiającymi wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM) jest przedmiotem sporu już od momentu publikacji projektu w maju 2022 roku. Według pierwotnej wersji, dostawcy usług internetowych mieliby obowiązek wykrywania, zgłaszania i usuwania takich treści również w prywatnych wiadomościach.

Czytaj też:

Nadciąga ACTA 3? "Rząd przymierza się do wprowadzenia cenzury w internecie"Czytaj też:

"Rząd chce ograniczyć wolność słowa". Ważny apel prezydenta