"Rząd chce ograniczyć wolność słowa". Ważny apel prezydenta
Udostępnij13 Skomentuj
Kraj

"Rząd chce ograniczyć wolność słowa". Ważny apel prezydenta

Dodano: 
Prezydent RP Karol Nawrocki
Prezydent RP Karol Nawrocki Źródło: PAP / Leszek Szymański
Warto zabrać głos, zanim spróbują zabrać go Tobie – zachęca prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki przypomniał w poniedziałek za pośrednictwem mediów społecznościowych, że dzisiaj upływa termin zgłoszeń na wysłuchanie publiczne rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent apeluje: Warto zabrać głos, zanim spróbują zabrać go Tobie

"Pod pozorem walki z nielegalnymi treściami i dezinformacją rząd chce ograniczyć wolność słowa, poprzez wprowadzenie mechanizmu blokowania wypowiedzi arbitralnymi decyzjami administracyjnymi urzędników" napisał na platformie X, podkreślając, że nie tak to powinno wyglądać.

"Warto zabrać głos, zanim spróbują zabrać go Tobie" zachęcił Nawrocki kończąc swój wpis.

twitter

Cenzura w internecie coraz bliżej?

Przypomnijmy, że chodzi o projekt autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Resort chce wdrożyć w Polsce regulacje unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania treści w internecie. Projekt ma szeroki zakres przedmiotowy. Część rozwiązań nie budzi wątpliwości, jednak część w praktyce wprowadzi możliwość stosowania cenzury politycznej poprzez zablokowanie treści niewygodnych dla tego, czy innego rządu.

Już w styczniu "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że resort chce, by prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez udziału sądu wydawał nakazy blokowania niektórych treści w internecie. To właśnie prezesowi UKE ma przypaść główny nadzór nad stosowaniem regulacji. W zakresie platform wideo kompetencję ma zyskać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma sprawować nadzór nad platformami handlowymi oraz innymi sprawami dotyczącymi ochrony konsumentów.

Czytaj też:
Fatalne wieści dla Andrzeja Dudy. Chcą, by zniknął z polityki

Czytaj też:
Zmiany w majątku Nawrockiego. "Nowy wpis w księdze wieczystej"

Czytaj też:
Pakt senacki PiS z Konfederacją? Czarnek podał warunek

Zostań współwłaścicielem Do Rzeczy S.A.
Kup akcje już dziś.
Szczegóły: platforma.dminc.pl

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: DoRzeczy.pl / X
Czytaj także