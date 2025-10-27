Nadciąga ACTA 3? "Rząd przymierza się do wprowadzenia cenzury w internecie"

Przypomnijmy, że chodzi o projekt autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji. Resort chce wdrożyć w Polsce regulacje unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA), dotyczącego m.in. blokowania treści w internecie. Projekt ma szeroki zakres przedmiotowy. Część rozwiązań nie budzi wątpliwości, jednak część w praktyce wprowadzi możliwość stosowania cenzury politycznej poprzez zablokowanie treści niewygodnych dla tego, czy innego rządu.

Już w styczniu "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że resort chce, by prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej bez udziału sądu wydawał nakazy blokowania niektórych treści w internecie. To właśnie prezesowi UKE ma przypaść główny nadzór nad stosowaniem regulacji. W zakresie platform wideo kompetencję ma zyskać Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT), a Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ma sprawować nadzór nad platformami handlowymi oraz innymi sprawami dotyczącymi ochrony konsumentów.

Błaszczak: Cenzura w internecie

– Rząd Donalda Tuska wyraźnie przymierza się do tego, żeby wprowadzić cenzurę w internecie. A więc to jest kolejna odsłona ACTA 3. Teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której urzędnik wskazany przez Donalda Tuska, wybrany przez większość koalicji 13 grudnia, będzie decydował o zablokowaniu treści w internecie, w mediach społecznościowych na przykład – powiedział Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej.

Polityk PiS przekonuje, że trzeba się przeciwstawić rozwiązaniom proponowanym przez rząd. – Cieszę się z tego, że już jest sprzeciw w internecie, w mediach społecznościowych, ale to wszystko jeszcze zbyt mało, żeby powstrzymać cenzurę, którą chce nałożyć Donald Tusk i jego rząd – dodał.

Błaszczak podkreślił, że konieczne jest zablokowanie "złych przepisów" w polskim Sejmie. Jak dodał, 4 listopada w Sejmie wysłuchanie publiczne w tej sprawie. – Bardzo proszę o zgłaszanie swojego udziału w tym wysłuchaniu publicznym – mówił dalej.

