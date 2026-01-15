Hiena Roku 2025 dla dziennikarza "Gazety Wyborczej". "Jednogłośna decyzja"

Decyzję ogłoszono w czwartek w siedzibie SDP przy ul. Foksal w Warszawie. – Podjęliśmy ją jednogłośnie, choć kandydatów, niestety, było więcej – zaznaczyła Anna Popek.

– To jest antynagroda, więc nie mam przyjemności ogłosić werdykt kapituły, Antynagrodę Hiena Roku 2025 otrzymuje Wojciech Czuchnowski z "Gazety Wyborczej", autor artykułu "Leki szefa BBN. Wiemy, co w ankiecie bezpieczeństwa zataił Sławomir Cenckiewicz" – przekazał Janusz Życzkowski.

twitter

Czuchnowski opisał, jakie leki brał Cenckiewicz

W uzasadnieniu Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wskazał, że antynagrodę przyznano "za skandaliczne naruszenie tajemnicy informacji z niejawnych dokumentów dot. leczenia i zdrowia prof. Sławomira Cenckiewicza, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i cyniczne wykorzystanie tych danych w medialnej kampanii przeciwko niemu".

Artykuł pojawił się na łamach "Gazety Wyborczej" 15 grudnia 2025 r. Wojciech Czuchnowski stwierdził, że poznał nazwy leków, których przyjmowanie szef BBN rzekomo zataił przed służbami w ankiecie bezpieczeństwa. Publikacja spotkała się z lawiną oburzenia. O natychmiastowe wszczęcie postępowania ws. wycieku danych zwróciła się do organów ścigania Naczelna Izba Lekarska.

Dziennikarska antynagroda

Hiena Roku to antynagroda za szczególną nierzetelność i lekceważenie zasad etyki dziennikarskiej. SDP przyznaje ją od 1999 r. Dostali ją m.in. Marcin Wrona, Kuba Wojewódzki i Tomasz Lis. W 2016 r. zawieszono jej przyznawanie.

W 2023 r. wznowiono plebiscyt. Wówczas Hienę Roku przyznano dziennikarzom TVN, m.in. Marcinowi Gutowskiemu, autorowi filmu szkalującego papieża Jana Pawła II. W ostatniej edycji tytuł Hieny Roku ZG SDP przyznał Dorocie Wysockiej-Schnepf i Grzegorzowi Nawrockiemu z TVP Info. "Wyróżniono" ich program "Niebezpieczne Związki", a dokładnie odcinek pt. "Czy PiS odpowie za finansowanie Rydzyka publicznymi pieniędzmi?" z 10 października 2024 r.

Czytaj też:

Dobrosz-Oracz kontra senator PiS. Sprawa ma swój finał