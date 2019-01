Schetyna o spotkaniu Kaczyńskiego z Salvinim: Szok i absurd

Jarosław Kaczyński i Matteo Salvini spotkają się w środę po południu w Warszawie. Zdaniem szefa PO spotkanie prezesa PiS z włoskim wicepremierem jest "szokujące i absurdalne".

– To jest coś ekstraordynaryjnego, bo oprócz spotkań ministerialnych (Salvini będzie rozmawiał ze swoim odpowiednikiem Joachimem Brudzińskim – red.), spotyka się z nim szef partii. Kaczyński nie będzie rozmawiał o zakresie współpracy ministerialnej przecież. Uważam, że będą rozmawiać o tym, jak rozbijać Unię Europejską – stwierdził Schetyna.

Jego zdaniem podkopywanie UE to dziś "wyzwanie, które dla tych antyeuropejskich, populistycznych radykalnych ugrupowań jest najważniejsze". – To jest pisowska polityka antyeuropejska, która najpierw prowadzi do polexitu, dzisiaj szuka antyeuropejskich sojuszników – przekonywał.

Schetyna powiedział też, że Salivini jest z partii "nacjonalistycznej, radykalnej oraz prorosyjskiej", która jest "agresywna" wobec UE oraz solidarności europejskiej.

Matteo Salvini to wicepremier i minister spraw wewnętrznych Włoch. Od 2013 roku stoi na czele prawicowej partii Liga Północna. W wyborach w 2018 roku ugrupowanie osiągnęło najlepszy wynik w historii – 17,37 proc. Obecnie poparcie dla Ligi jest prawie dwukrotnie większe.