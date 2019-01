Zapadła decyzja ws. wcześniejszych wyborów. Temat jest zamknięty

Od kilku tygodni w mediach krąży informacja na temat wcześniejszych wyborów parlamentarnych, które miałyby się odbyć na wiosnę. Jednak politycy obozu rządzącego konsekwentnie dementują te doniesienia.

W środę w centrali PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyło się spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy – Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Według informacji "Super Expressu" politycy ustalili ostatecznie, że przedterminowych wyborów do Sejmu i Senatu nie będzie.

"To potwierdzony news" – informuje "SE" na swojej stronie internetowej.

Kilka dni temu "Dziennik Gazeta Prawna" pisał, że pretekstem do rozpisania wcześniejszych wyborów miałoby być opóźnienie w uchwaleniu budżetu. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin zapewniał jednak w mediach, że Sejm przyjmie budżet w terminie.

Według "DGP" za wariantem rozpisania wcześniejszych wyborów przemawia natomiast fakt, że zgodnie ze standardowym kalendarzem pierwsze w kolejności będą wybory do europarlamentu, a w tych łatwiej o dobry wynik opozycji, a nie rządzącym.

Zatem wszystko wskazuje na to, że w 2019 roku pójdziemy do urn dwa razy. Pod koniec maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a jesienią wybierzemy posłów i senatorów.