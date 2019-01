Żona Adamowicza na okładce gazety. W internecie zawrzało

W najnowszym numerze "Newsweeka", który ukaże się w poniedziałek, z Magdaleną Adamowicz rozmawia redaktor naczelny tygodnika Tomasz Lis. Tekst zatytułowany jest: "Wszystko o Pawle".

"W dniu śmierci zadzwonił do mnie bardzo wcześnie. Był poranek w Polsce. Mówi: 'Miałem fatalną noc, jakieś koszmary'. Był roztrzęsiony" – czytamy we fragmencie wywiadu zamieszczonego na okładce "Newsweeka".

Paweł Adamowicz zmarł 14 stycznia po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 19 stycznia urnę z prochami prezydenta Gdańska złożono w bazylice Mariackiej. Samorządowiec miał 53 lata.

Zapowiedź wywiadu z żoną Adamowicza w "Newsweeku" jest szeroko komentowana w sieci. Internauci zwracają uwagę, że Magdalena Adamowicz, po krótkim czasie, jaki minął od śmierci męża, próbuje wejść w politykę.

Do udziału w majowych wyborach namawia Magdalenę Adamowicz Robert Biedroń. Chce, by żona prezydenta Gdańska startowała do Parlamentu Europejskiego z list jego ruchu. – Byłbym zaszczycony, gdyby Magda Adamowicz, żona mojego kolegi, słupszczanka, kontynuowała dzieło Pawła Adamowicza w Parlamencie Europejskim – powiedział Biedroń w wywiadzie dla "Super Expressu".